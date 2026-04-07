Sevilla Resucita la Tradición: La Real Venta de Antequera se Prepara para la Feria de Abril 2026

La Real Venta de Antequera, un lugar emblemático en Sevilla, reabre sus puertas para acoger a los primeros toros destinados a la Feria de Abril 2026, recuperando una antigua tradición. La exhibición, impulsada por Lances de Futuro, ofrecerá a los aficionados la oportunidad de ver de cerca a los toros de diversas ganaderías, como Alcurrucén y Fuente Ymbro, y disfrutar de un ambiente festivo anticipando la feria.

Sevilla comienza a vibrar con los preparativos para la Feria de Abril de 2026, reviviendo una de sus tradiciones más arraigadas. La Real Venta de Antequera, ubicada en el emblemático barrio de Bellavista, ha dado la bienvenida este martes a los primeros toros que protagonizarán las corridas en la histórica Plaza de la Maestranza.

Este evento marca el retorno de este lugar icónico como punto de encuentro para los entusiastas de la tauromaquia, un ritual que no se experimentaba en la ciudad desde hace casi cuarenta años. La iniciativa es fruto de la colaboración entre la empresa Lances de Futuro y la familia propietaria de la venta, con el objetivo de recuperar una costumbre que forma parte integral de la identidad sevillana.\La primera ganadería en llegar ha sido la de Alcurrucén, marcando el inicio de una serie de exhibiciones que prometen deleitar a los aficionados. A partir del miércoles 8 de abril, el público tendrá la oportunidad de admirar de cerca a los imponentes toros que serán lidiados en la Maestranza el sábado siguiente. Los días subsecuentes presenciarán la llegada de otras destacadas ganaderías, incluyendo Fuente Ymbro, cuyos toros se presentarán el domingo 12 de abril, y la novillada de Talavante, programada para el martes 14. Durante las próximas semanas, la Real Venta de Antequera se convertirá en un escaparate del mundo taurino, acogiendo toros de renombradas ganaderías como Miura, La Quinta, Núñez del Cuvillo, Hermanos García Jiménez, Juan Pedro Domecq y El Capea, además de las ya mencionadas. Este evento no solo ofrece una oportunidad única para contemplar la belleza y la fuerza de los toros, sino también para sumergirse en la atmósfera festiva que precede a la Feria.\La exhibición de los toros estará abierta al público desde el 8 hasta el 19 de abril, con un horario de 12:00 a 20:00 horas, y del 20 al 24 de abril, de 12:00 a 18:00 horas. Esta iniciativa brinda a sevillanos y visitantes la posibilidad de conocer de cerca las características de los animales y apreciar la diversidad de encastes. El acceso general al recinto tendrá un costo de 10 euros, mientras que los jóvenes entre 15 y 20 años podrán disfrutar de la experiencia por 5 euros, y los menores de 14 años tendrán entrada gratuita. Las entradas estarán disponibles tanto en la Real Venta de Antequera como en las taquillas de la plaza de toros. Además, el espacio contará con servicio de restauración a cargo de Alda&Terry y Jaime Alpresa, asegurando una experiencia completa y memorable. Con la llegada de los primeros toros, Sevilla se sumerge en la anticipación de la Feria, revitalizando un lugar impregnado de historia y consolidando su posición como centro neurálgico de la vida taurina





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