Sevilla: plazo de exclusividad se expira en novedades en negociaciones

El próximo domingo se finalizará el plazo de exclusividad en las negociaciones para la compraventa del Sevilla entre las familias propietarias y Sergio Ramos y la empresa Five Eleven Capital.

El próximo domingo, día 31 de mayo, se finalizará el plazo para la compraventa de las acciones del Sevilla entre las familias propietarias y Sergio Ramos y Five Eleven Capital .

Una 'enorme mayoría' de más de 80.000 acciones del Sevilla, que se habrían adquirido, se encontrarían libres de cargas. Sin embargo, en los últimos días, un grupo que encabeza Sestafunded con inversores internacionales, que aún no han acreditado su solvencia, plantea problemas de financiamiento.

Se valora la empresa en unos 450 millones de euros menos la deuda neta, y el comprador abonará el 60% del precio de las acciones, presentará garantías bancarias para el pago en plazos y se compromete a realizar una ampliación de capital de 80 millones. El escenario más probable -según fuentes citadas por Efe- es que la operación no quede lista para la firma antes del próximo viernes, último día hábil del mes, por lo que se ha previsto una ampliación del plazo de negociación exclusiva que se terminaría el domingo 31 de mayo





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