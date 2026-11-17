El Ayuntamiento de Sevilla arranca una obra integral de 6,3 millones para renovar el entorno del Teatro Lope de Vega. El proyecto incluye un auditorio al aire libre, arbolado y mejoras en accesibilidad, listo para la Cabalgata de Reyes Magos en 2027.

El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado la transformación integral del entorno del Teatro Lope de Vega y el Casino de la Exposición mediante una inversión presupuestaria de 6,3 millones de euros. Este importante proyecto de regeneración urbana, que abarca más de 68.400 metros cuadrados, tiene como objetivo principal renovar este conjunto patrimonial mediante la construcción de un auditorio al aire libre, la ampliación del arbolado y la mejora de las zonas peatonales.

Detalles del Proyecto y Auditorio al Aire Libre

La intervención se enmarca en la estrategia municipal de impulso del patrimonio urbano y contempla la retirada definitiva de los edificios prefabricados conocidos como las caracolas, instalados en 1990 para la Facultad de Derecho. En su lugar, se construirá un auditorio al aire libre que permitirá celebrar actividades culturales y de ocio, ofreciendo una nueva dinámica para el uso de estos espacios públicos.

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El diseño busca crear un entorno más verde, sostenible y confortable frente al calor, atendiendo a las temperaturas que superan los 40 grados centígrados en verano. Para lograrlo, se plantarán 126 árboles más y se crearán nuevas zonas arbustivas, tapizantes y un jardín central de cítricos, herbáceas y plantas aromáticas situado en la parte trasera de la Madrina. Además, se mantendrán especies existentes como palmeras, jacarandas y acacias para preservar la identidad del lugar.

Restauración de Elementos Históricos y Patrimonio

El proyecto afecta directamente a los exteriores de los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos de la Exposición Iberoamericana de 1929, así como a la Biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina. Se restaurarán elementos históricos clave, recuperando el trazado original de la plaza y arreglando las columnas y esculturas alegóricas que la delimitan.

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Se rehabilitará la antigua alberca, que había sufrido deterioro por las raíces de los árboles, convirtiéndola en una lámina de agua con un sistema de regeneración natural. Asimismo, se mejorarán los cerramientos de la calle Rábida y Palos de la Frontera para garantizar la seguridad y conservación del recinto, una medida que responde a la demanda ciudadana de ganar espacio para los peatones y mejorar la seguridad vial.

Mejoras en Accesibilidad y Conectividad

Una parte fundamental de la obra es la mejora de los accesos al Teatro Lope de Vega y al Casino de la Exposición, así como su conexión con los distintos espacios circundantes. Se recuperará el adoquín de Gerena y se implantará la plataforma única en las Avenidas de Chile, Uruguay y Perú, estableciendo un eje central peatonal con acceso restringido para vehículos.

Impacto en la Ciudad y Cronograma de Ejecución

Los trabajos, que comenzarán en la última semana de noviembre, están calculados para estar listos a finales de 2027 o principios de 2028. Este calendario es estratégico, ya que la Cabalgata de Reyes Magos de 2027 estrenará este recinto renovado como su punto de salida oficial, lo que exige una coordinación estrecha entre el Consistorio y el Ateneo de Sevilla para garantizar el despliegue del desfile.

La intervención también incluye la instalación de marmolillos de material reciclado para proteger el acceso de vehículos, cinco fuentes de agua potable y bancos de 1,75 metros de longitud en zonas estratégicas. Se modernizarán las redes de saneamiento y se instalará alumbrado público con tecnología led para mejorar la eficiencia energética y la seguridad nocturna, completando una renovación integral que beneficiará a todos los usuarios del espacio.