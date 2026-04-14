Sevilla: Críticas a la elección de novillos en la Feria y la falta de bravura

La Feria de Sevilla se ve afectada por la elección de novillos mansos, generando críticas a la falta de bravura y cuestionando el futuro de la tauromaquia. La complicidad entre apoderados, empresa y autoridad, y la preferencia por la nobleza sobre la casta, alejan a los aficionados y desvirtúan la esencia de la fiesta.

Tres novilleros con experiencia, a las puertas de la alternativa, tres promesas sólidas para el futuro inmediato de la tauromaquia, tres toreros con calidad probada, merecían enfrentarse a una novillada de verdad en la Feria de Sevilla, bien presentada, con el sello de la bravura y la casta. Sin embargo, no fue así. Sus apoderados, Curro Vázquez, Cristina Sánchez y Domingo López Chaves, con la complicidad de la empresa y la autoridad, seleccionaron seis novillos del hierro de Talavante, famoso por su nobleza y ausencia de raza, presentados de forma muy desigual, mansos en el tercio de varas —algo que ya no preocupa a nadie—, pero dulces como la miel en la muleta, que es lo que se valora hoy en día. Como dijo el reconocido ganadero Fernando Cuadri: “Un toro simplemente noble es simplemente tonto”. Seis “sardinitas” para que disfruten los toreros y se aburran los aficionados. Ese parece ser el objetivo principal del taurineo actual: que los aficionados, cada vez menos, abandonen, y que se diviertan los espectadores complacientes.

Por fortuna, los tres novilleros, el mexicano Emiliano Osornio, el portugués Tomás Bastos y el español Julio Norte, demostraron su calidad contrastada, mostraron una decisión encomiable y de alguna manera mitigaron la dulzura artificial de sus oponentes. Los tres toreros participaron en quites y elevaron el nivel del toreo de capa: el mexicano destacó con la verónica y por tafalleras; el portugués, al igual que Julio Norte, brilló con estas últimas y con chicuelinas. Los tres manejan con soltura y profundidad la muleta, protagonizando momentos vibrantes, unos más armoniosos que otros. Osornio, por ejemplo, no pudo hacer nada contra el alma mansa de su primer novillo, soso y noble, y al final de la faena al cuarto, demostró tener planta y una excelente condición en un par de tandas de naturales sobresalientes. La asignatura de la suerte suprema aún no la ha aprobado y debe seguir esforzándose en ella. Bastos exhibe un porte elegante, derrocha oficio y maneja la muleta con facilidad y naturalidad. En los dos novillos de su lote sonó la música, pero no logró crear la faena soñada; en el primero, un animal obediente, faltó la emoción de la casta, y en el quinto se extendió en una faena excesivamente larga, impropia de alguien con criterio. El triunfador fue Julio Norte, con el mejor lote, eso sí, pero por debajo de sus dos compañeros. Es un torero valiente, técnico, con pundonor y ansias desmedidas de triunfo. Bien con su primero, repetidor incansable, con el que se lució por ambas manos, pero sin el remate que el novillo merecía; es decir, que era de dos orejas y solo paseó una. Y ante el sexto, un manso de manual, que huyó despavorido del caballo, mostrando genio y casta en el último tercio, se le vio aturdido, consciente de que podía abrir la Puerta del Príncipe, pero se la cerró por su impaciencia por el triunfo. Mucha entrega y poco control; arrollador y con escaso temple en sus manos. Pinchó antes de una estocada trasera, lo que enfrió los ánimos y la petición de oreja fue minoritaria, lo que no impidió que el presidente, Gabriel Fernández, volviera a sacar el pañuelo e insistiera, una tarde más, en el desprestigio de esta plaza.

La Feria de Sevilla, una de las citas más importantes del calendario taurino, se ha visto empañada por decisiones cuestionables en la elección de las reses. La preferencia por novillos mansos, dóciles, en detrimento de la bravura y la casta, ha generado un debate sobre el rumbo que está tomando la tauromaquia. La afición, cada vez más exigente, busca el espectáculo completo, la emoción que solo pueden brindar los toros con carácter. La complicidad entre los apoderados, la empresa y la autoridad, al elegir este tipo de ganado, es un factor que contribuye a la decadencia de la fiesta. La falta de emoción, la ausencia de riesgo y la prevalencia de la nobleza sobre la bravura, alejan a los aficionados y atraen a un público que busca la simple diversión. La Feria de Sevilla, en lugar de ser un escaparate de la tauromaquia en su máxima expresión, se convierte en un evento descafeinado, donde la técnica y la estética priman sobre la emoción y la autenticidad. Los novilleros, a pesar de su calidad y entrega, se ven limitados por la falta de recursos de sus oponentes. La bravura y la casta son elementos esenciales para el desarrollo del toreo y para la verdadera valoración de los toreros. La Feria de Sevilla, con estas decisiones, corre el riesgo de perder su prestigio y su relevancia en el panorama taurino internacional. La responsabilidad recae en todos los actores involucrados, desde los apoderados y las empresas hasta las autoridades y los propios toreros. La supervivencia de la tauromaquia depende de la capacidad de recuperar la esencia de la fiesta, de volver a los orígenes, y de ofrecer a los aficionados el espectáculo que merecen.





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