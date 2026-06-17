Sesión de control al Gobierno, en directo: intervenciones de Pedro Sánchez y Feijóo y última hora en el Congreso de los Diputados hoy

La sesión de control al Gobierno se desarrolló en el Congreso de los Diputados, con las intervenciones de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno se enfrentó a las preguntas de los diputados, incluyendo una de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre las investigaciones judiciales sobre miembros del PSOE y el entorno del presidente.

La sesión de control al Gobierno se desarrolló en el Congreso de los Diputados, con las intervenciones de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo . El presidente del Gobierno se enfrentó a las preguntas de los diputados, incluyendo una de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre las investigaciones judiciales sobre miembros del PSOE y el entorno del presidente.

Sánchez anunció que el día 29 se aprobará en Consejo de Ministros un real decreto de protección del tejido productivo. Feijóo criticó a Sánchez por querer tapar la corrupción de Ayuso y por votar en contra de la reforma laboral o la subida de las pensiones. La bancada socialista escenificó una larga ovación al presidente del Gobierno, mientras que la del PP respondió con gritos de 'dimisión'.

El líder de la oposición preguntó a Sánchez cuánto tiempo más va a mantener esta situación de degradación política. El expresidente Zapatero declaró en la Audiencia Nacional a la misma hora que la sesión de control al Gobierno





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