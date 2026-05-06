Sesgo Algorítmico en TikTok durante las Elecciones Estadounidenses de 2024

Un estudio de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi revela que el algoritmo de TikTok favoreció la creación de cámaras de eco para los republicanos mientras expuso a los demócratas a más contenido negativo.

El reciente análisis publicado por la prestigiosa revista Nature arroja luz sobre los mecanismos internos de TikTok y cómo estos influyeron en la percepción política durante el ciclo electoral de 2024 en los Estados Unidos.

La investigación, liderada por expertos de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, se centró específicamente en la sección denominada Para ti, que es el núcleo de la experiencia del usuario en la plataforma. A diferencia de otras redes sociales donde el usuario tiene un control más directo sobre quién sigue, el feed de TikTok está gobernado casi exclusivamente por recomendaciones algorítmicas.

Esto significa que la capacidad de decisión del individuo se ve drásticamente reducida, quedando a merced de un sistema que decide qué información es relevante y cuál debe ser omitida, creando así un entorno informativo altamente controlado y propenso a sesgos. Para llevar a cabo este exhaustivo estudio, el equipo de investigadores implementó una metodología rigurosa basada en la creación de 323 cuentas automatizadas, diseñadas para simular comportamientos humanos con preferencias políticas marcadas.

Estas cuentas fueron divididas equitativamente entre perfiles con inclinaciones demócratas y republicanas, operando en tres estados clave para el proceso electoral: Nueva York, Texas y Georgia. A lo largo de un periodo de 27 semanas, que coincidieron con la etapa más crítica de la campaña presidencial, los investigadores analizaron un volumen masivo de 280.000 vídeos recomendados por el sistema.

Los resultados revelaron que el algoritmo no es neutral, sino que presenta diferencias sistemáticas y asimétricas en la forma en que expone la información política dependiendo de la ideología del perfil configurado. Uno de los hallazgos más preocupantes es la tendencia a reforzar las creencias preexistentes de los usuarios conservadores. Las cuentas configuradas con un perfil republicano recibieron aproximadamente un 11,5% más de recomendaciones de contenido que alineaba sus visiones ideológicas.

Este fenómeno contribuye a la creación de cámaras de eco, donde el usuario solo escucha voces que confirman sus propios prejuicios, eliminando cualquier rastro de contradicción o debate saludable. Por el contrario, la experiencia de los usuarios demócratas fue marcadamente distinta y más hostil.

Sus perfiles estuvieron expuestos a un 7,5% más de material de carácter multipartidista, pero con un matiz crucial: la gran mayoría de este contenido no era informativo ni equilibrado, sino que consistía en ataques directos y mensajes negativos dirigidos específicamente contra el Partido Demócrata. El estudio subraya que los vídeos diseñados para atacar a los oponentes políticos aparecían con mucha más frecuencia que aquellos que simplemente promovían las virtudes del propio bando.

De manera alarmante, se observó que el contenido antidemócrata tenía una presencia significativamente mayor en las recomendaciones que el contenido antirrepublicano. Esta asimetría sugiere que el algoritmo de TikTok podría estar amplificando la polarización política al exponer a un sector del electorado a una corriente constante de negatividad sobre sus adversarios, mientras protege al otro sector en una burbuja de validación constante.

Estas conclusiones coinciden con investigaciones previas que ya advertían que los usuarios conservadores tienden a encontrar en el espacio digital más material que refuerza sus posiciones, consolidando así bloques ideológicos más rígidos. La importancia de estos descubrimientos se vuelve crítica cuando se analiza el impacto en la demografía joven.

TikTok se ha consolidado como una de las fuentes primarias de noticias para los votantes jóvenes, un grupo que ha mostrado un desplazamiento político notable, moviéndose diez puntos porcentuales a favor de Donald Trump entre los años 2020 y 2024. Dado que el sistema de recomendaciones domina la experiencia del usuario, cualquier sesgo en la entrega de información puede condicionar profundamente el entorno informativo de un público con un peso político creciente.

La gobernanza de la plataforma y la transparencia de sus algoritmos se presentan ahora como desafíos urgentes para garantizar que el discurso democrático no sea manipulado por procesos automatizados que priorizan el compromiso del usuario sobre la veracidad o la pluralidad de la información





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