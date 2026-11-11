Sergio Ruiz acusado de asesinato de Dana Leonte tras juicio en Málaga

El juicio por el asesinato de Dana Leonte en Arenas, Málaga, concluye con la presentación de pruebas de represión de cuerpos y mensaje de 36 textos por el acusado, apuntando a una condena de 27 años.

El juicio por el asesinato de Dana Leonte comenzó el lunes 3 de julio en la Audiencia Provincial de Málaga y culminó ayer con la presentación de pruebas contundentes que apuntan a la culpabilidad de Sergio Ruiz. La audiencia se centra en los hallazgos que vinculan al acusado con los restos encontrados y los 36 mensajes enviados desde el móvil de la víctima tras su desaparición.

Hitos clave del proceso judicial

El 12 de junio de 2019 la policía registró la desaparición de Dana, una mujer de 30 años originaria de Vulcan, Transilvania. Tres meses después, el 21 de septiembre de 2019, un perro de caza descubrió un fémur en campos de Arenas, que el ADN confirmó que pertenecía a la desaparecida. Los restos encontrados incluyeron una tibia, varias costillas y vértebras.

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El jurado encontró evidencia de agresión: un palo de madera con cabellos de Dana, una toalla y un edredón con manchas de sangre. Pero el elemento decisivo para la acusación fue la prueba de que el 95 % de los 36 mensajes enviados desde el móvil de Dana después de su desaparición estaban escritos por Sergio, según un perito lingüista.

Reacción de las partes involucradas

La familia de la víctima, representada por la abogada de Dana Leonte, mantiene la creencia de que el acusado es el responsable y pide una pena de 25 a 27 años de prisión. Por su parte, la Fiscalía de Violencia de Género y la defensa de Sergio tuvieron posturas distintas: la defensa optó por no declarar, mientras que la Fiscalía elevó la sentencia solicitada de 15 a 27 años, citando agravantes por discriminación de género y parentesco.

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El hermano de Dana, Florin Leonte, declaró que la evidencia es clara y expresó su deseo de que el acusado sea castigado justamente. El tribunal, tras escuchar las declaraciones de la familia y los testigos, concluyó que la acusación se sostiene, pero aún se requiere la sentencia final.

Consecuencias y próximos pasos

La decisión del tribunal de acordar conservar silencio al acusado y no levantar su declaración representa un importante paso en la protección de la evidencia. La Fiscalía subió la solicitud a 27 años de prisión, basada en el delito de asesinato, el daño moral a la familia y el hecho de que los restos fueron esparcidos en varios puntos del municipio. La defensa rechazó la explicación de que Dana hubiese huido voluntariamente, argumentando inconsistencias en la versión del acusado.

La familia espera un veredicto de culpabilidad pronto, y las autoridades españolas están trabajando para garantizar que los derechos de la víctima y su familia se respeten mediante la entrega de justicia. Con las pruebas acumuladas, la audiencia es probable que concluya en los próximos días con un fallo definitivo en el caso de Dana Leonte.