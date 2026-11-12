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Sergio Ramírez ocupa la silla de Vargas Llosa en la Real Academia Española

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Sergio Ramírez ocupa la silla de Vargas Llosa en la Real Academia Española
Sergio Ramírez · Real Academia Española · Mario Vargas Llosa
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El exiliado nicaragüense Sergio Ramírez ingresa en la RAE ocupando la silla de Mario Vargas Llosa, tras cinco años en España y su destierro por Ortega.

Sergio Ramírez, reconocido autor nicaragüense y Premio Cervantes, ingresará este domingo oficialmente en la Real Academia Española. El escritor, de setenta y dos años, ocupará la histórica silla que antes perteneció a Mario Vargas Llosa. Esta ceremonia marca un momento crucial en su trayectoria literaria y personal, consolidando su nueva etapa vital lejos de su tierra natal.

Exilio y contexto político nicaragüense

Sergio Ramírez lleva cinco años residindo en España como exiliado político. La situación cambió drásticamente en 2021, cuando viajaba a España tras recibir el premio Cervantes. En ese momento, el régimen encabezado por Daniel Ortega dictó una orden de detención contra él. Las autoridades nicaragüenses lo declararon traidor a la patria y le despojaron de su nacionalidad original. Ramírez se nacionalizó español en 2018, pero la persecución política forzó su permanencia en Europa.

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Discurso y herencia de Vargas Llosa

El discurso de ingreso estará dedicado íntegramente a la obra de Mario Vargas Llosa. Ramírez destacó que Vargas Llosa representó la universalidad y multiculturalidad de la lengua española en la institución. Según Ramírez, la lengua posee una enorme diversidad y hibridación que el peruano encarnó con sus distintos acentos. Considera que es su responsabilidad llevar el peso de representar a una figura tan ilustre en la literatura mundial.

Impacto cultural y vida académica

Ramírez describe que su sentimiento de arraigo en España se ha profundizado con el tiempo. Ya no se siente como alguien con la maleta abierta a la espera de un regreso inminente. Participa activamente en la vida cultural española y se siente cada vez más en su propia casa. La membresía de la Real Academia Española confirma y refuerza este sentimiento de pertenencia y afirmación personal tras más de cinco años de distancia forzada.

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Situación de la academia en Nicaragua

La situación de la Academia Nicaragüense es completamente distinta a la española. Fue clausurada por un decreto del Gobierno y declarada ilegal recientemente. Sus miembros no pueden reunirse públicamente ni sacar la cabeza sin correr peligro. A pesar de esto, la revista de la institución se publica gracias al patrocinio de la Academia española, elaborándose en Nicaragua pero produciéndose en España.

Reflexiones sobre literatura y política

Ramírez conecta directamente la política con la realidad social. Señala que, en lugar de democracias sólidas, existen dictaduras y tentaciones de autocracias. Esto genera personajes llamativos para la literatura, como caudillos de la droga que sustituyen a los políticos. Cree que la novela no cambia el mundo radicalmente, pero sí transforma a los lectores. La tendencia actual de los escritores jóvenes sigue poniendo el ojo en fenómenos sociales complejos como las migraciones y la corrupción.

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