Sergio Ramírez ocupa la silla de Vargas Llosa en la Real Academia Española
El exiliado nicaragüense Sergio Ramírez ingresa en la RAE ocupando la silla de Mario Vargas Llosa, tras cinco años en España y su destierro por Ortega.
Sergio Ramírez, reconocido autor nicaragüense y Premio Cervantes, ingresará este domingo oficialmente en la Real Academia Española. El escritor, de setenta y dos años, ocupará la histórica silla que antes perteneció a Mario Vargas Llosa. Esta ceremonia marca un momento crucial en su trayectoria literaria y personal, consolidando su nueva etapa vital lejos de su tierra natal.
Exilio y contexto político nicaragüense
Sergio Ramírez lleva cinco años residindo en España como exiliado político. La situación cambió drásticamente en 2021, cuando viajaba a España tras recibir el premio Cervantes. En ese momento, el régimen encabezado por Daniel Ortega dictó una orden de detención contra él. Las autoridades nicaragüenses lo declararon traidor a la patria y le despojaron de su nacionalidad original. Ramírez se nacionalizó español en 2018, pero la persecución política forzó su permanencia en Europa.Also readEl premio Planeta de Isabel Allende: una novela con más compromiso político que realismo mágico
Discurso y herencia de Vargas Llosa
El discurso de ingreso estará dedicado íntegramente a la obra de Mario Vargas Llosa. Ramírez destacó que Vargas Llosa representó la universalidad y multiculturalidad de la lengua española en la institución. Según Ramírez, la lengua posee una enorme diversidad y hibridación que el peruano encarnó con sus distintos acentos. Considera que es su responsabilidad llevar el peso de representar a una figura tan ilustre en la literatura mundial.
Impacto cultural y vida académica
Ramírez describe que su sentimiento de arraigo en España se ha profundizado con el tiempo. Ya no se siente como alguien con la maleta abierta a la espera de un regreso inminente. Participa activamente en la vida cultural española y se siente cada vez más en su propia casa. La membresía de la Real Academia Española confirma y refuerza este sentimiento de pertenencia y afirmación personal tras más de cinco años de distancia forzada.
Situación de la academia en Nicaragua
La situación de la Academia Nicaragüense es completamente distinta a la española. Fue clausurada por un decreto del Gobierno y declarada ilegal recientemente. Sus miembros no pueden reunirse públicamente ni sacar la cabeza sin correr peligro. A pesar de esto, la revista de la institución se publica gracias al patrocinio de la Academia española, elaborándose en Nicaragua pero produciéndose en España.
Reflexiones sobre literatura y política
Ramírez conecta directamente la política con la realidad social. Señala que, en lugar de democracias sólidas, existen dictaduras y tentaciones de autocracias. Esto genera personajes llamativos para la literatura, como caudillos de la droga que sustituyen a los políticos. Cree que la novela no cambia el mundo radicalmente, pero sí transforma a los lectores. La tendencia actual de los escritores jóvenes sigue poniendo el ojo en fenómenos sociales complejos como las migraciones y la corrupción.
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