Sergio Ramírez: el exilio como marca y la literatura como resistencia

Entrevista con Sergio Ramírez, escritor nicaragüense exiliado y nuevo académico de la RAE, sobre su vida, su obra y su visión del lenguaje y la política.

Sergio Ramírez , nacido en Masatepe, Nicaragua , en 1942, es una figura monumental en la literatura y la política latinoamericana. Su vida es un espejo de la historia de su país: participó en la revolución que derrocó al dictador Anastasio Somoza, fue vicepresidente con Daniel Ortega, y luego sufrió el exilio cuando Ortega se convirtió en un nuevo dictador, retirándole la nacionalidad y condenándolo a la muerte civil.

Desde entonces, Ramírez reside en España, donde ha echado raíces profundas. Recientemente, fue elegido académico de la Real Academia Española (RAE), ocupando la silla que dejó vacante Mario Vargas Llosa, otro escritor que intentó cambiar el mundo desde la política y fracasó. Ramírez acaba de publicar 'La maldición de Ramfis' (Alfaguara), donde retoma al inspector Dolores Morales, ahora exiliado en Costa Rica, quien debe resolver un misterio en un barco.

En esta entrevista, habla sobre el exilio, la nostalgia, la literatura y el lenguaje. El exilio, para Ramírez, no es una experiencia nueva. Ya vivió un exilio durante la dictadura de Somoza, pero aquel era diferente: era un exilio dinámico, parte de la resistencia.

"Me gustaba mucho la conspiración, que ahora reflejo en los libros", comenta. Hoy, el exilio es más amargo.

"La primera idea que campeé era la de no regresar nunca a Nicaragua. No sé cuánto va a durar esta dictadura ni sé cuánto voy a vivir yo. Esa es la marca de mi exilio", dice. La adaptación a España ha sido un proceso de readaptación social y ciudadana.

"Me estoy haciendo cargo de otro tipo de existencia, en otro ambiente muy distinto al de Nicaragua. Y eso es un aprendizaje también", añade. La nostalgia literaria es una constante: "Hace poco me puse a escribir un cuento, a inventarme un regreso clandestino a Nicaragua. Esos ejercicios de la mente, de la ficción, de la memoria, son una especie de pago a la nostalgia.

Nostalgia por el país que no he vuelto a ver, un país donde el lenguaje va cambiando, y yo estoy ausente de esos cambios". El tema central de sus novelas es qué fue de la revolución, cómo aquel sueño se transformó en una dictadura corrupta. Ramírez también reflexiona sobre su relación con otros grandes escritores. Con Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa tuvo una relación cercana, pero nunca habló mal de uno frente al otro.

Conoció a Vargas Llosa en 1979 en Dinamarca, cuando buscaba solidaridad para la revolución nicaragüense. Luego, Vargas Llosa visitó Nicaragua para escribir reportajes. Ambos sufrieron derrotas políticas: Ramírez perdió las elecciones en 1990, y Vargas Llosa perdió las presidenciales en Perú. La revista 'Granta' les pidió escribir sobre esas experiencias; la de Vargas Llosa se convirtió en 'El pez en el agua', y la de Ramírez en 'Adiós, muchachos'.

Ramírez planea dedicar su discurso de ingreso en la RAE a la obra de Vargas Llosa. Sobre la academia, rechaza la división entre lingüistas y literatos: "Las palabras del idioma ejercen una fascinación igual para lingüistas y para escritores. Yo estoy fascinado por las palabras. Por asociarlas, por buscar su origen.

Sobre todo viniendo de una lengua como el español que se habla en Nicaragua, tan mezclado de términos mexicas, chorotegas, mayas, y donde hay regiones que todavía hablan como del Siglo de Oro". Para mantenerse en contacto con el lenguaje nicaragüense, recurre a TikTok: "Es fascinante el mundo del TikTok, hay gente de los ámbitos populares, de los barrios, del campo, que se vuelven creadores de contenido.

Ahí estoy viviendo el idioma de todos los días, ese idioma que está envejeciendo en mi mente, y puedo renovarlo y rejuvenecerlo. Es como tener unas antenas puestas sobre el país".

Finalmente, cita a Milan Kundera: "En el español me parece que es muy cierto. Yo siempre recuerdo el caso de Milan Kundera, que se exilió en Francia". La obra de Ramírez, marcada por el exilio, la memoria y la lucha contra la dictadura, sigue siendo un faro para la literatura hispanoamericana. En esta entrevista, Ramírez también aborda el impacto de la dictadura en la cultura nicaragüense.

"La dictadura de Ortega ha sido implacable con los intelectuales. Muchos han tenido que exiliarse o han sido silenciados. La literatura nicaragüense, sin embargo, sobrevive en la diáspora", señala. Su novela 'La maldición de Ramfis' no solo es una historia de crimen y misterio, sino también una reflexión sobre el poder y la corrupción.

"El inspector Dolores Morales es un personaje que me permite explorar los dilemas de la justicia en un contexto de autoritarismo", explica. "La ficción es mi herramienta para entender la realidad, para procesar el dolor del exilio y para mantener viva la memoria de lo que Nicaragua fue y podría haber sido".

Con su ingreso a la RAE, Ramírez se convierte en un puente entre las letras españolas y las americanas, y su voz sigue resonando con fuerza desde el exilio





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