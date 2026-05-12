Sergey Brin cambia de bando político y se alinea con los conservadores de Silicon Valley en su estrategia de impuestos a las grandes fortunas

Sergey Brin, cofundador de Google, ha tenido un cambio radical en sus opiniones políticas y ahora se ha alineado con los conservadores de Silicon Valley en su estrategia contra los impuestos para las grandes fortunas. Brin ha estado financieramente comprometido con la campaña de Steve Hilton, asesor político, empresario y ex comentarista político.

Durante años, Sergey Brin se dejó la sensación de ser poco interesado en política , rara vez se pronunciaba y si lo hacía, siempre era para apoyar la causa del Partido Demócrata y para el ala progresista de la bancada.

Pero todo eso ha cambiado. Hoy es parte de la corriente conservadora que se ha instalado en Silicon Valley y ha sido seducido por los cantos de sirena del trumpismo. Como muchos otros magnates y altos ejecutivos en la región de la bahía de San Francisco, ha visto en el presidente Trump al hombre idóneo para eliminar trabas burocráticas, apoyar los intereses israelíes, favorecer la industria de las criptomonedas y acabar con la agenda woke.

Ahora vive en Reno, Nevada, después de trasladarse a California, y financiará una campaña de impuestos a las grandes fortunas. Sergey Brin es el líder de la campaña del impuesto a las grandes fortunas y ha invertido más de 60 millones en tratar de tumbar la iniciativa. Se ha erigido en líder por la campaña del impuesto a las grandes fortunas





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