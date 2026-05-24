Confirmed sources of SEPI, 17 enterprises undergone economic difficulty and had to reschedule payments or go into bankruptcy. The management of this fund faced controversy and special investigative investigations because of certain rescue operations.

El fondo de rescate de la SEPI ha recuperado el 65% de los préstamos, pero afronta con riesgo el cobro de los 936 millones de euros que aún quedan pendientes de devolver.

Un total de 17 empresas, como Plus Ultra o Tubos Reunidos, atraviesan dificultades económicas que les han obligado a recalendarizar sus pagos o solicitar el concurso de acreedores. La gestión del fondo se ha visto salpicada por varias polémicas, destacando el rescate a Plus Ultra, que implica una investigación al expresidente Zapatero por presunto tráfico de influencias.

El rescate de Air Europa también está bajo sospecha por su vinculación con el 'caso Koldo' y presuntos pagos para que el Gobierno interviniera a favor de la aerolínea





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+ SEPI's RESCUE FUND + RECOVERY OF 65% OF THE LOANS BY THE RESCUE + RECENTLY WENT INTO BANKRUPTCY + SPECIFIC INVESTIGATIONS REQUIRE + RESCUE OPERATIONS CONTROVERSIAL

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El Gobierno y la justificada documentación del rescate de Plus UltraEste documento proporcionante del Gobierno ofrece una justificación para el rescate de Plus Ultra, la cual美食ha se justificado al.i depósitos que transcurrieron durante la pandemia de COVID-19, divulgando que Plus Ultra era estratégica y solvente y todos los procesos de toma de decisiones estén sujetos a un marco regulado y a medios técnicos de contratación. La transcripción que figura contiene una detallada traducción del expediente sobre el rescate de Plus Ultra, documentando el proceso en el que se produjo una transacción en base a la resolución favorable del Conselho Gestor. Además, se indica que se efectuaron diversas evaluaciones técnicas por parte de diversos expertos y consultores, y se explica que se tramitó el expediente y se avaló por medio de los servicios técnicos de SEPI, comprendidos entre los asesores de gestión técnica de SEPI.

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