Separación de bienes no evita la legítima del viudo ante el fallecimiento

La notaria María Cristina Clemente explica que el régimen de separación de bienes no elimina la legítima del cónyuge viudo. Conozca las implicaciones legales y la única vía para gestionar este derecho heredero.

La separación de bienes no exime al cónyuge viudo de recibir la legítima establecida por la ley, una realidad que muchos ciudadanos desconocen al momento de pactar este régimen económico en sus matrimonios. La experta notaria María Cristina Clemente, con más de cuatro décadas de trayectoria profesional en el sector jurídico y notarial español, aclara que este error conceptual genera frecuentes conflictos familiares y problemas successorios graves.

La legítima es un derecho irrenunciable en vida

La notaria María Cristina Clemente detalla que el cónyuge viudo posee la condición de heredero forzoso en la mayor parte del territorio nacional, un estatus legal equiparable al que detentan los hijos comunes o particulares. Este derecho fundamental deriva de la propia naturaleza de la relación matrimonial y opera independientemente del régimen económico pactado entre los esposos durante su vida conjunta. Por tanto, tanto si se vive bajo el régimen de gananciales como bajo el de separación de bienes, la porción legítima del viudo está protegida por la legislación sucesoria vigente.

Also read Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes: 'Cuando empecé me decían que mis cuentos eran extraños'

Confusión habitual en segundas nupcias y herederos

Este dilema jurídico se agrava significativamente en contextos de segundas nupcias o uniones con hijos de relaciones anteriores, donde predomina el deseo de que cada progenitor transmita su patrimonio exclusivamente a su descendencia directa. Muchas personas pactan la separación de bienes creyendo falsamente que esto impedirá que el cónyuge superviviente tenga derechos sobre los bienes del fallecido. Sin embargo, María Cristina Clemente advierte que esta estrategia no funciona para evadir la legítima, ya que el derecho a la herencia forzada no depende de la titularidad de los activos, sino del vínculo familiar y matrimonial.

El usufructo como clave de la herencia legal

La peculiaridad de la legítima del cónyuge viudo reside en que suele materializarse en forma de derecho de usufructo sobre un tercio de la herencia, en caso de existir hijos. María Cristina Clemente subraya que no es necesario que los hijos sean comunes con el fallecido para que este derecho se aplique, y la nulidad de pleno derecho de las renuncias a herencias futuras impide cualquier intento de eludirlo mediante pactos previos. La planificación sucesoria a través de un testamento se revela como la única vía válida para delimitar sobre qué bienes específicos debe recaer este usufructo.

Advertisement

Opciones de planificación sucesoria mediante testamento

María Cristina Clemente recomienda utilizar el testamento como instrumento idóneo para concretar la ejecución de la legítima, ofreciendo la posibilidad de señalar que el usufructo recaiga exclusivamente sobre el domicilio conyugal. Esta estrategia permite a los testadores preservar la titularidad nua de los activos familiares para la descendencia, al tiempo que garantiza el derecho del viudo a vivir en su hogar. También es posible conmutar el derecho real de usufructo por una cantidad económica concreta, una alternativa que transforma la carga patrimonial en una obligación de pago.

La profesional concluye que confiar únicamente en el régimen de separación de bienes es insuficiente y peligroso para la tranquilidad sucesoria de las familias. La planificación preventiva mediante un testamento bien redactado, supervisado por un notario, resulta la única herramienta efectiva para ordenar el patrimonio y evitar litigios futuros entre el cónyuge superviviente y la descendencia.