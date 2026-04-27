Seopan alerta sobre el retraso en la ejecución de obras de reconstrucción y la necesidad de inversión en infraestructuras en España

La patronal Seopan denuncia la lentitud en la ejecución de obras de reconstrucción tras la DANA de 2024 y advierte de la necesidad de invertir más de 407.000 millones de euros en infraestructuras en la próxima década. También reclama medidas urgentes para revisar los precios de los contratos públicos debido al aumento de costes de materiales.

En un contexto en el que las necesidades de inversión en España se han multiplicado, los programas de gasto comprometidos no se están gestionando de manera eficiente, según el último balance presentado por la patronal Seopan .

La organización ha alertado sobre situaciones excepcionales, entre ellas, el inexplicable déficit inversor del Gobierno en las obras de reconstrucción por los daños causados por la DANA en octubre de 2024. Según datos de Seopan, de los 1.621 millones de euros asignados por el Gobierno en 2025 para la reparación de daños en infraestructuras, instalaciones y servicios de los municipios afectados, solo se han licitado 19 millones de euros en aproximadamente un año, lo que representa el 1% de lo comprometido.

Julián Núñez, presidente de Seopan, ha manifestado que no se conoce con certeza la causa de este retraso, aunque apunta a la decisión del Gobierno de optar por un acuerdo marco gestionado por Tragsa en lugar de utilizar fórmulas ya contrastadas como los contratos de emergencia. Núñez ha criticado los pliegos de Tragsa, calificándolos de leoninos, ya que permiten bajas del 20%, lo que desincentiva a muchas empresas a presentarse a los concursos.

La situación se agrava al considerar que, de los 475 millones de euros asignados para obras de recuperación por los daños de la DANA de 2004, Tragsa solo ha licitado un 17%. Este análisis forma parte de una radiografía más amplia realizada por Seopan, en la que se estima que España necesita invertir más de 407.000 millones de euros en infraestructuras durante la próxima década, de los cuales 280.000 millones corresponden a nueva infraestructura y 127.000 millones a conservación.

Para hacer frente a la falta de recursos públicos, las constructoras insisten en la necesidad de modernizar la contratación pública para garantizar la ejecución de las inversiones prioritarias y proponen la tarificación viaria como la única alternativa para asegurar la seguridad y calidad de las carreteras sin subir impuestos ni comprometer la prestación de los servicios públicos. Además, debido al incremento de costes de los materiales en el último mes, derivado de la guerra en Irán y en particular de los derivados del petróleo, Seopan ha trasladado al Gobierno la necesidad de adoptar medidas urgentes, estructurales y coyunturales de revisión de precios para el reequilibrio de los contratos públicos.

En concreto, proponen recuperar una versión del real decreto de revisión de precios extraordinarios de 2022 para contratos de obra y servicios, en el que se reconozca el derecho a la revisión siempre que se produzca un incremento del coste de mano de obra, energía y materiales, conforme a la fórmula de revisión de precios aplicable, sin que sea necesario que el incremento exceda del 5% del importe certificado del contrato. También proponen que se determine el procedimiento para el cálculo del importe de la revisión por el incremento de los costes de la mano de obra y de la energía, permitiendo que la cuantía de la revisión pueda ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato





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