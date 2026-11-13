Sentencia del Tribunal Supremo 808/2025: La pausa de comida debe ser remunerada si no hay desconexión

El Tribunal Supremo define que el tiempo de comida solo es descanso si hay desconexión total. Si trabajas durante la pausa, la empresa debe pagarlo según la sentencia 808/2025.

El Tribunal Supremo ha emitido un fallo definitivo el 23 de septiembre que establece una regla clara: la pausa para comer o cenar debe ser remunerada como tiempo de trabajo si el empleado permanece a disposición de la empresa. La sentencia número 808/2025 determina que ningún periodo de tiempo se considera descanso si el trabajador no garantiza una desconexión total.

Este veredicto pone fin a la práctica común de utilizar la hora del almuerzo para responder correos electrónicos, asistir a reuniones virtuales o atender a clientes. Los empleadores ya no pueden incluir estas actividades laborales dentro del tiempo libre del trabajador. Si se trabaja durante esa franja horaria, la compañía está obligada a compensar económicamente ese período, eliminando cualquier ambigüedad sobre su naturaleza.

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Definición Legal de Descanso y Trabajo

La resolución se basa en el artículo 34.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, del 23 de octubre, que regula la jornada laboral continua. Según esta norma, el tiempo de descanso solo se considera no laboral si el trabajador tiene libre disposición de su tiempo. Si el empleado está realizando actividades laborales o esperando órdenes, ese intervalo se clasifica automáticamente como tiempo de trabajo efectivo.

La Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, promulgada el 4 de noviembre de 2003, también apoya esta interpretación. La directiva define el tiempo de trabajo como cualquier periodo en que el empleado permanece a disposición del empresario y ejerce sus funciones. Por el contrario, el tiempo de descanso se define exclusivamente como cualquier periodo que no califique como trabajo. Por lo tanto, trabajar durante la comida elimina la condición de pausa.

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Obligaciones de Desconexión y Políticas Internas

Los trabajadores y los empleados públicos tienen derecho legal a la desconexión digital. Este derecho busca garantizar el respeto por su tiempo personal fuera de la jornada laboral establecida legal o convencionalmente. Las empresas deben implementar políticas internas que definan claramente los horarios y las formas de ejercicio de este derecho. Estas normas deben estar dirigidas específicamente a los trabajadores para asegurar la claridad en las expectativas.

El empleador está obligado a elaborar estas políticas de manera formal. La implementación correcta de estas reglas protege tanto al trabajador como a la organización. Si no hay una desconexión real, la pausa deja de existir legalmente. Esta medida refuerza la salud laboral y previene el agotamiento profesional. La falta de comunicación previa de estas políticas puede invalidar sanciones disciplinarias futuras.

Impacto en las Remuneraciones y Contratos

En la mayoría de los casos, el tiempo de pausa se destina a la alimentación. Sin embargo, si el trabajador utiliza este espacio para actividades laborales, debe obtener una retribución adicional. La sentencia confirma que las empresas tienen que pagar la pausa de mediodía si el personal sigue disponible. No existe un término medio; estás comiendo o trabajando, sin excepciones.

Este fallo afecta directamente a los contratos de trabajo y convenios colectivos. Cualquier acuerdo que permita el trabajo durante la pausa sin pago es contrario a la ley. Las empresas deben revisar sus estructuras de pago para asegurar la conformidad. Los empleados que hayan trabajado en sus pausas pueden reclamar la compensación correspondiente. La transparencia en el registro de jornada es fundamental para aplicar estos cambios.

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Desigualdades y Futuro Laboral

Andrés Millán, abogado especializado en derecho laboral, ha señalado las desigualdades entre las épocas actuales y pasadas respecto al trabajo de los jóvenes. Millán afirma que es muy injusto decir que las nuevas generaciones no se esfuerzan. Este contexto social es relevante al discutir la carga laboral y la necesidad de descansos adecuados.

El Tribunal Supremo busca proteger a los trabajadores de la explotación encubierta a través de la tecnología. La integración constante entre vida laboral y personal ha difuminado las fronteras del descanso. Esta sentencia restablece ese límite con precisión jurídica. Las empresas deben adaptar sus sistemas de gestión inmediata a estas nuevas exigencias legales. La prevención de abusos es ahora una prioridad institucional clara para todos los sectores productivos.