Sentencia de la Audiencia de Madrid condena a Luis Lorenzo y Arancha Palomino por trata y maltrato

La Audiencia Provincial de Madrid condena a Luis Lorenzo y Arancha Palomino por aislamiento y trato degradante de Isabel, tía de la actriz, durante cinco y nueve años respectivamente.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dictado una sentencia firme que condena al actor Luis Lorenzo a cinco años de prisión y a su ex esposa, la actriz Arancha Palomino, a nueve años, por los delitos de detención ilegal y trato degradante. La resolución judicial determina que ambos actuaron conjuntamente para aislar e incomunicar a Isabel, la tía de Palomino, durante varios meses.

El tribunal ha considerado probado que la pareja impidió que la mujer de 85 años pudiera regresar a su domicilio en Asturias, manteniéndola lejos de su entorno familiar y afectivo. Esta decisión judicial confirma que las acciones de Lorenzo y Palomino constituyeron una vulneración grave de la integridad moral y la dignidad de la víctima, quien falleció mientras permanecía bajo su custodia en la Comunidad de Madrid.

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Los hechos probados y el aislamiento

Los magistrados han establecido que el origen de los hechos se remonta al 10 de marzo de 2021, cuando Arancha Palomino y Luis Lorenzo se desplazaron a Grado en Asturias. Convencieron a Isabel para que los acompañara a su residencia en Rivas-Vaciamadrid, haciéndole creer que se trataba de una estancia temporal. Sin embargo, la anciana permaneció en Madrid hasta su fallecimiento, alejada de sus hermanos, cuñadas y amigos.

La sentencia detalla que la pareja dificultó sistemáticamente los contactos telefónicos de Isabel con su familia y evitó que pudiera regresar a su hogar asturiano, a pesar de que ese era su deseo expreso. Isabel, que anteriormente llevaba una vida autónoma, sufrió un progresivo deterioro de su movilidad y facultades cognitivas, lo que la dejó en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad ante los abusos de sus parientes.

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Además del aislamiento, el tribunal señala condiciones de vida inhumanas, como la imposibilidad de utilizar los cuartos de baño privados de la vivienda, obligando a la víctima a bajar a los aseos comunes del garaje. La falta de atención adecuada, el uso de una cama inadecuada y la no administración correcta de la medicación prescripta completan el cuadro de maltrato físico y psicológico documentado en la resolución.

Roles diferenciados en la condena

La figura de Arancha Palomino aparece como la principal responsable de la gestión económica y del control directo sobre Isabel. Palomino fue condenada a nueve años de cárcel por delitos de trato degradante, estafa agravada continuada y detención ilegal. El tribunal absuelve a Palomino de los cargos de maltrato habitual y administración desleal continuada, pero las condenas principales se mantienen firmes por los actos de coerción y abuso.

Luis Lorenzo, por su parte, fue absuelto de los delitos de maltrato habitual, estafa agravada y administración desleal. La fiscalía modificó su acusación durante el juicio, reconociendo que Lorenzo no tuvo una participación directa en los cuidados médicos ni en la gestión patrimonial de la tía. Su condena de cinco años se basa exclusivamente en su rol como cómplice en el aislamiento y la incomunicación forzada de Isabel.

El abogado de la familia, Jaime Sanz de Bremond, ha manifestado su satisfacción con el veredicto, destacando la justicia en las condenas impuestas. Por otro lado, la cuidadora Ana Elizabeth V., acusada de todos los delitos, fue absuelta completamente por el tribunal, quedando exenta de cualquier responsabilidad penal en los hechos investigados.

Transfereencias económicas y testamento nulo

Una de las pruebas clave para la condena de Arancha Palomino fue la gestión irregular del patrimonio de Isabel. La sentencia señala que Lorenzo atribuyó a su ex esposa toda la responsabilidad sobre las transferencias bancarias y el control financiero. Sin embargo, el tribunal desestimó esta defensa al comprobar que ambos partícipes beneficiaron económicamente a expensas de la víctima.

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El episodio del 7 de mayo de 2021 resultó determinante para probar el delito de estafa. Tras permanecer ingresada en urgencias del Hospital Ramón y Cajal, Isabel fue llevada a una notaría de Madrid por Palomino. Allí otorgó un nuevo testamento a su favor, revocando el anterior y legándole la vivienda en Grado y las cuentas bancarias.

La Audiencia Provincial declaró que Isabel carecía de libertad de testar y del conocimiento suficiente para realizar dicha disposición legal de forma válida. Este acto se enmarca en la estrategia de control económico y aislamiento, aprovechando el deterioro cognitivo de la anciana para vaciar su patrimonio en beneficio propio.

Episodios de negligencia y abandono

La resolución judicial relata episodios específicos de negligencia que agravaron el sufrimiento de Isabel. El 17 de abril de 2021, durante una celebración de cumpleaños en el parque Warner, Palomino y Lorenzo dejaron a la anciana sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid desde las 13:00 hasta las 21:00 horas.

Lo hicieron a sabiendas de las limitaciones cognitivas de Isabel y desoyendo las llamadas de los empleados del establecimiento y de la Policía Municipal. Este abandono prolongado, sumado al tratamiento vejatorio y las restricciones diarias, permitió al tribunal concluir que la conducta de los acusados constituyó un ataque directo a la dignidad de una persona de 85 años en situación de máxima vulnerabilidad.