Sentencia contra tío por abuso a sobrina tutelada por la DGAIA

Un tribunal condena a prisión y condena a 25.000 euros por abusos continuados a una menor bajo tutela de la DGAIA, destacando las fallas en el sistema de protección infantil.

Un tribunal ha dictado una sentencia firme que condena a un hombre por la comisión de un delito de agresión sexual continuada contra su sobrina, una menor de edad que se encontraba bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia ( DGAIA). El acusado, quien había asumido temporalmente la guarda de la niña, ha sido condenado a una pena de prisión que supera los doce años solicitados por el Ministerio Fiscal, aunque se sitúa por debajo de los dieciocho años reclamados por la acusación particular.

Mecanismo de la condena y detalles legales

La resolución judicial determina que el condenado debe cumplir diversas sanciones accesorias y económicas. Se le impone una indemnización de 25.000 euros a la víctima, una cifra que coincide exactamente con lo pedido por la joven afectada, aunque difiere de los 15.000 euros que proponía el ministerio público. Además, el tribunal establece diez años de inhabilitación especial para ejercer la patria potestad, la tutela, la curatela, la guarda o el acogimiento.

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La sentencia incluye también órdenes de alejamiento y contacto prohibido. Al condenado se le prohíbe comunicarse con su sobrina o acercarse a menos de 1.000 metros de su residencia durante los dos años posteriores a su salida de prisión. Asimismo, el tribunal le obliga a pagar todas las costas procesales derivadas del juicio, consolidando así la responsabilidad penal y civil del agresor por los hechos cometidos durante el período de convivencia.

Antecedentes y vulnerabilidad del sistema DGAIA

Los hechos tienen lugar en un contexto de extrema vulnerabilidad, ya que la víctima estaba tutelada por la administración desde los cinco años de edad. En septiembre de 2016, la menor dejó el centro de acogida para vivir con su tío, quien asumió también la guarda de su hermano menor. La situación cambió drásticamente cuando la joven cumplió 17 años, momento en el que tuvo que cambiar de centro de protección, lo que marcó un punto de inflexión en su trayectoria institucional y personal.

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El caso ha sido presentado en el marco del examen parlamentario sobre la protección de menores tutelados, revelando grietas en el sistema. Una comisión del Parlament concluyó en julio de 2026 que la antigua DGAIA estaba desbordada y propuso cambios estructurales. La Fiscalía destacó la situación de soledad y vulnerabilidad en la que se encontraba la menor, subrayando cómo la falta de recursos y supervisión adecuada exacerbó su exposición al riesgo dentro del propio entorno familiar asumido por la guarda.

Impacto y reacción de las partes implicadas

La joven afectada explicó en sede judicial que durante un tiempo consideró la posibilidad de denunciar, pero se encontraba "destrozada" emocionalmente y no sabía a quién recurrir para buscar ayuda o justicia. La defensa del acusado ha anunciado formalmente que recurrirá la sentencia, aunque la pena ya supera en cantidad a la solicitada inicialmente por la Fiscalía, lo que indica una severidad judicial considerable ante los hechos. El tribunal estimó que las agresiones ocurrían casi cada noche, una frecuencia que atenta contra la seguridad básica de un menor bajo cuidado.

El caso destaca la importancia de la supervisión en las guardas familiares o de terceros cuando se trata de menores tutelados. La indemnización de 25.000 euros refleja el daño moral y patrimonial causado, mientras que la prohibición de contacto busca garantizar la seguridad física y psicológica de la víctima en su etapa de recuperación y autonomía posterior. Este veredicto sienta un precedente sobre la responsabilidad de los tutores legales y la eficacia de las medidas de protección impuestas por la DGAIA.

Consecuencias y próximos pasos judiciales

Aunque la defensa ha anunciado su intención de recurrir, la sentencia ya establece las bases de la responsabilidad penal y las restricciones de convivencia para el condenado. El proceso judicial continúa con los pasos administrativos necesarios para hacer efectiva la inhabilitación profesional y la ejecución de la pena de prisión. La opinión pública y las instituciones de protección infantil siguen de cerca el desarrollo de este caso, que ha puesto en el foco de atención la necesidad de reforzar los mecanismos de alerta temprana en los centros de acogida y las visitas de seguimiento a las hogares de guarda.

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La resolución también sirve como un recordatorio de la fragilidad de los menores en situación de tutela y la carga emocional que deben soportar al intentar romper el silencio. La joven, tras años de silencio y vulnerabilidad, ahora cuenta con una resolución judicial que reconoce su testimonio y establece medidas de protección permanentes. El caso ilustra la complejidad de la justicia cuando se trata de víctimas menores de edad y la importancia de una respuesta institucional coordinada y contundente ante los abusos sexuales continuados.