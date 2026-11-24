El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirma a Senegal como ganador de la Copa Africana de Naciones 2025, revocando la decisión de la CAF que otorgó el título a Marruecos tras la controversia final.

Senegal ha sido oficialmente restituido como campeón de la Copa Africana de Naciones masculina de 2025, tras recibir un veredicto favorable por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Esta resolución pone fin a una prolongada incertidumbre de diez meses que siguió a la final más caótica y polémica de la historia del torneo. La Confederación Africana de Fútbol había otorgado previamente el título a Marruecos, pero el alto tribunal deportivo ha revertido dicha decisión de manera unánime.

Resolución definitiva del Tribunal de Arbitraje Deportivo

El fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, publicado el martes, declara que Senegal recupera su condición de ganador del torneo africano. Este organismo independiente ha anulado la sanción impuesta por la Confederación Africana de Fútbol, la cual había descalificado a la selección senegalesa. La decisión legal restaura el resultado deportivo original del partido disputado en enero, confirmando la victoria senegalesa en la prórroga. Con esto, Senegal mantiene su estatus como bicampeón continental tras su triunfo anterior.

Also read El TAS anula la victoria de Marruecos y devuelve la Copa Africana a Senegal

Mecanismo de la controversia final y el abandono del campo

El origen del conflicto se remonta a la final, donde el marcador marcaba un empate a cero. Los jugadores de Senegal abandonaron el terreno de juego temporalmente en señal de protesta. Esta acción fue provocada por la concesión de un penal a Marruecos en los instantes finales del tiempo reglamentario. Previamente, un gol senegalés había sido anulado de forma polémica en el otro extremo del campo. El seleccionador Pape Thiaw ordenó la retirada del campo, aunque algunos futbolistas intentaron calmar los ánimos.

Tras una larga interrupción, el equipo regresó al césped para enfrentar la definición. El marroquí Brahim Díaz falló el penal controversial. Posteriormente, Senegal marcó el gol decisivo en la prórroga, asegurando un triunfo de uno a cero. El arbitraje de Ulrich Haas fue el eje central de las disputas legales subsiguientes. La actuación del árbitro alemán fue cuestionada intensamente por ambas federaciones implicadas.

Advertisement

Posiciones de las federaciones y argumentos legales

La Federación Real Marroquí de Fútbol presentó una apelación tras la frustración por la derrota. La Confederación Africana de Fútbol anuló el resultado inicial basándose en el artículo 82 de su reglamento. Este artículo establece que un equipo que abandona el campo sin autorización del árbitro es declarado perdedor. Marruecos obtuvo así una victoria administrativa por tres ceros.

La Federación Senegalesa de Fútbol impugnó esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El organismo rector citó la desconfianza generalizada en el fútbol africano como contexto. La FRMF expresó su sorpresa y protestó públicamente por el rechazo de su solicitud. Argumentaron que se afectó la integridad del procedimiento arbitral. También mencionaron intercambios de mensajes entre el árbitro y la federación rival.

Impacto real y próximos pasos legales para Marruecos

La Real Federación Marroquí de Fútbol anunció su intención de agotar todas las vías legales posibles. Este compromiso implica que el conflicto no ha terminado a nivel judicial deportivo. La federación marroquí citó directrices recientes de la International Football Association Board. También invocaron normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación sobre sanciones disciplinarias.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo emitió su fallo desde Lausina, Suiza. La decisión es vinculante para el organismo continental, pero Marruecos busca nuevos recursos. La situación deja al fútbol africano con precedentes legales complejos. La credibilidad de los procesos arbitrales ha sido puesta bajo escrutinio público. La resolución final dependerá de si Marruecos logra nuevos apoyos judiciales internacionales.