Autoridades senegalesas intensifican la búsqueda de cuerpos tras un naufragio mortal en Kébémer. España exige cooperación contra mafias migrantes en ruta hacia Canarias.

Las autoridades de Senegal continúan con intensas operaciones de búsqueda y rescate en las aguas del océano Atlántico, tras confirmarse que al menos 39 migrantes han perdido la vida en el naufragio de un cayuco ocurrido la semana pasada. El incidente tuvo lugar en las costas del departamento noroccidental de Kébémer, una zona que se ha convertido en un punto crítico para las rutas migratorias irregulares hacia Europa. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Senegal ha desplegado recursos significativos para intentar localizar a los desaparecidos y recuperar los cuerpos de las víctimas, en medio de una situación marcada por la profunda tragedia humana y la complejidad logística.

Detalles de la Búsqueda en Lompoul

El ministro del Interior y Seguridad Pública de Senegal se encuentra en la zona de Lompoul, dentro del departamento de Kébémer, para supervisar directamente la evolución de la situación y el desarrollo de las operaciones de búsqueda en curso. La Agencia de Prensa de Senegal (APS) ha informado que el lunes por la mañana fueron hallados cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición, los cuales han sido objeto de una oración fúnebre colectiva organizada por los bomberos antes de su inhumación. Estas tareas de recuperación se extienden a lo largo de una extensa franja costera, donde los equipos de rescate trabajan sin descanso contra el tiempo.

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Posiciones de los Líderes Senegaleses

Los dolientes han realizado una oración durante el funeral de dos hermanos que murieron en el naufragio frente a la costa del noroeste de Senegal, evidenciando el dolor profundo que esta catástrofe ha causado en las comunidades locales. Un miembro de las Fuerzas Armadas senegalesas y un bombero senegalés han sido destacados cerca de los restos del cayuco involucrado en el accidente. El presidente del país ha expresado su "profundo dolor" por el vuelco de la precaria embarcación a través de la plataforma X, enviando sus "condolencias" a las familias de las víctimas. Ha subrayado que se perseguirá sin descanso la lucha contra aquellos que organizan estas travesías y el trabajo que da a la juventud razones para esperar en el país, pidiendo a Dios que acoja a los desaparecidos en su misericordia.

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Respuesta Internacional y Tensión con España

La situación ha generado un aumento significativo de la tensión diplomática y operativa con España, país de destino final de muchas de estas travesías. La Restinga, en la isla de El Hierro, está colapsada por las embarcaciones de migrantes, lo que impide a los pescadores maniobrar con normalidad. Desde el 1 de noviembre, las autoridades españolas han detectado un repunte en las llegadas, con cinco embarcaciones precarias varadas en las costas canarias en un breve periodo. El Gobierno central ha convocado para el martes la Comisión Interministerial de Inmigración en la Moncloa, con la presencia del presidente de Canarias y del de El Hierro, para coordinar respuestas urgentes ante la crisis migratoria creciente.

Cooperación Bilateral contra las Mafias

El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó al Gobierno de Senegal a "reforzar la gestión migratoria" durante una visita oficial a Dakar, donde se reunió con su homólogo senegalés. Grande-Marlaska pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación", enfatizando la necesidad de reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias. Aunque las autoridades senegalesas no han precisado el destino final de la embarcado del naufragio, se confirma que Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias, considerada una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.