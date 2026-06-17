Senadores demócratas exigen a Trump que abandone plan para reserva petrolera en la costa oeste

Los senadores Alex Padilla y Patty Murray advierten que crear una Reserva Estratégica de Petróleo regional sin autorización del Congreso sería ilegal y motivado por intereses políticos. La propuesta, impulsada por Sable Offshore Corp., busca ampliar la reserva federal, que actualmente está en su nivel más bajo desde 1983.

Dos senadores demócratas , Alex Padilla y Patty Murray, han instado al gobierno de Trump a abandonar sus planes para establecer una Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) en la costa oeste de Estados Unidos.

En una carta dirigida al secretario de Energía, Chris Wright, los legisladores argumentan que dicha iniciativa, si se lleva a cabo durante el año fiscal actual, constituiría una violación de la ley y una usurpación de la autoridad del Congreso. Exigen que el Departamento de Energía cese todos los trabajos relacionados hasta que se siga el proceso legislativo correspondiente.

La propuesta, impulsada por la empresa Sable Offshore Corp., al parecer nació tras consultas con la administración Trump y conversaciones con el Departamento de Defensa sobre el suministro de combustible a California. Aunque los detalles específicos no están claros y Sable no respondió a solicitudes de comentario, el secretario Wright confirmó a Politico que el Ejecutivo mantiene un "diálogo activo" sobre el tema.

Los senadores critican que el proyecto parece motivado por intereses políticos y no por necesidades de seguridad nacional, y que el Departamento de Energía debería priorizar el refuerzo de las reservas existentes. Asimismo, solicitan a Wright que entregue una descripción completa de las actividades planificadas y toda la correspondencia con Sable. La Reserva Estratégica de Petróleo federal, ubicada en cavernas de sal a lo largo de la costa del Golfo, se encuentra actualmente en su nivel más bajo desde 1983.

Los legisladores también señalan que el presupuesto del Departamento de Energía para el año fiscal 2026 no incluye fondos para una reserva regional, por lo que su creación sería contraria a la intención del Congreso. Un portavoz de Padilla calificó la medida como una "maniobra política desesperada" y una decisión unilateral irresponsable e ilegal. Analistas petroleros, como Tom Kloza, consideran que la propuesta tiene pocas probabilidades de prosperar, dados los obstáculos legislativos y la oposición estatal.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ya condenó la invocación de la Ley de Producción de Defensa para reactivar operaciones petroleras offshore, tildándola de maniobra política que amenaza a las comunidades costeras





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