Semifinalistas del talent culinario de RTVE

El talent culinario de RTVE celebró su semifinal con cinco aspirantes que demostraron su evolución en cocinas. Los participantes se enfrentaron a varias pruebas, incluyendo la cocina holística y el trabajo con producto local. Al final, los jueces sentenciaron que dos de los participantes eran finalistas, sumándose a Camilla y Annie.

El talent culinario de RTVE celebró su semifinal con cinco aspirantes que demostraron su evolución en cocinas. Empezaron con la cocina holística de la mano del chef danés Rasmus Munk, para después servir un complejo menú en Ávila, del que salieron las primeras finalistas.

En la prueba de eliminación, los delantales negros tuvieron que reproducir un postre con 25 elaboraciones, lo que sumió en el caos a dos de los participantes. Los semifinalistas se enfrentaron a la primera prueba de la noche en la cocina holística, un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida, el equilibrio emocional y la salud mediante la alimentación. Todos se pusieron manos a la obra y lograron presentar su plato, aunque no todos con el mismo resultado.

El siguiente desafío llevó a los semifinalistas a trabajar con producto local, apuesta por el desperdicio cero y la conciencia ecológica. Mientras que dos de los participantes vivieron complicaciones, Annie y Camilla se convirtieron en las mejores aspirantes del reto y primeras finalistas. La última prueba de eliminación de la edición estuvo protagonizada por los ingredientes característicos de los postres de Mar Ibánez, y los semifinalistas vivieron un cocinado plagado de tensión y nervios.

Finalmente, los jueces sentenciaron que dos de los participantes eran finalistas, sumándose a Camilla y Annie





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