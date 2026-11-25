La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria impulsa que los médicos especialistas emitan bajas laborales, una medida para descongestionar la presión sobre los centros de salud públicos.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) presenta una reforma estructural para la gestión de las bajas laborales en España, proponiendo que los médicos especialistas hospitalarios asuman la responsabilidad de emitir los partes de baja para los pacientes ingresados. Esta iniciativa busca descongestionar la Atención Primaria, actualmente saturada, al centralizar la emisión en el profesional que conoce en profundidad el cuadro clínico del paciente. Paulino Cubero, autor del documento que detalla esta propuesta, sostiene que esta medida es esencial para modernizar el Sistema Nacional de Salud ( SNS) y adaptar la burocracia sanitaria a la realidad digital actual.

El contexto que impulsa este cambio radica en la drástica subida de las bajas por incapacidad temporal (IT), que se han convertido en la segunda partida de gasto más importante de la Seguridad Social. Históricamente, los especialistas hospitalarios tenían la facultad de otorgar estas bajas, pero con el tiempo la carga recaía progresivamente en los centros de salud. Esto ocurrió porque los pacientes encontraban más cómodo acudir a su médico de familia para obtener renovaciones semanales, lo que generó un cuello de botella administrativo que persiste hasta hoy, afectando tanto la eficiencia del sistema como la experiencia del usuario con enfermedades de larga duración.

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Delegación de autoridad en especialistas hospitalarios

La razón técnica principal para autorizar a los especialistas de hospital a emitir bajas es que ellos poseen un conocimiento directo y continuo del historial del paciente durante el ingreso. Al eliminar la necesidad de derivaciones adicionales hacia Atención Primaria para solicitar o renovar la baja, se evita que el paciente tenga que desplazarse nuevamente a su centro de salud. Este mecanismo aprovecha la digitalización de los historiales clínicos, permitiendo que la información sobre la baja llegue directamente a la empresa y al trabajador sin requerir interacciones físicas innecesarias. De este modo, se optimiza el tiempo de los profesionales y se reduce la presión sobre los médicos de familia, permitiendo que estos se centren en sus atribuciones habituales.

La normativa vigente ya establece que cualquier especialista u hospital tiene la capacidad legal para expedir el parte de incapacidad temporal, siempre que realice el reconocimiento médico al paciente. No obstante, la implementación efectiva de este derecho depende enteramente de las comunidades autónomas, quienes tienen la autoridad para dar las instrucciones necesarias y organizar la formación del personal médico. Los médicos de Familia exigen que las consejerías de sanidad faciliten el acceso a los programas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y garanticen una formación mínima para que los especialistas puedan emitir estos documentos de manera segura y eficiente dentro de sus respectivos ámbitos territoriales.

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Resistencia de los profesionales ante el control de las mutuas

Paralelamente a la propuesta de descentralización hacia los hospitales, la SemFYC ha expresado un rechazo firme ante la idea de que las mutuas de accidentes asuman el control directo y exclusivo del proceso de bajas e incapacidades. Los profesionales defienden que, aunque las mutuas deben colaborar en el diagnóstico y tratamiento, la gestión administrativa y sanitaria no debe quedar en manos de estas entidades de forma aislada. Esta postura se basa en la defensa de los convenios existentes entre el INSS y las mutuas, que funcionan con éxito en pocas comunidades, pero advierten sobre los riesgos de externalizar completamente la toma de decisiones sobre la salud de los trabajadores, priorizando siempre la independencia clínica del médico público.

Introducción del sistema de autobajas para patologías leves

Como parte de la modernización administrativa, la SemFYC respalda la implantación de un sistema de autobajas de corta duración, que permitiría a los pacientes gestionar su propia baja laboral para patologías leves como gripe, gastroenteritis o virosis respiratorias. Este modelo, que implica la presentación de una declaración responsable por parte del trabajador para periodos de cero a tres días, ya está vigente en otros países y busca agilizar la salida de urgencias de procesos que no requieren revisión médica exhaustiva. Al eliminar la barrera de la consulta obligatoria para enfermedades auto-limitadas, se libera capacidad en los centros de salud y se reduce la exposición a contagios en salas de espera, ofreciendo una respuesta más ágil y adaptada a la cotidianidad de las patologías comunes.

Impacto económico y perspectivas de implementación futura

Las mutuas de accidentes han calculado que si asumieran la gestión integral de las bajas médicas, podrían generar un ahorro de 2.300 millones de euros para la Seguridad Social, una cifra que subraya el peso económico de la ineficiencia administrativa actual. Aunque esta cifra destaca el potencial ahorro, la propuesta de la SemFYC se centra en la eficiencia clínica y operativa, no solo en la contabilidad. La implementación real de estas medidas, especialmente la colaboración con los hospitales y las autobajas, dependerá de la voluntad política de las comunidades autónomas y de la capacidad del sistema para adaptarse a una nueva cultura de gestión compartida. El objetivo final es crear un modelo sostenible que mejore las listas de espera y garantice una atención de calidad para todos los pacientes del SNS.