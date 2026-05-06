Semanales de la LF Endesa: La Lucha por el Título de la Liga Femenina

Análisis detallado de los cruces, horarios y claves tácticas de las semifinales de los playoffs de la LF Endesa entre Valencia, Girona, Zaragoza y Avenida.

El baloncesto femenino español se encuentra en un momento culminante con el inicio del segundo asalto de los playoffs de la LF Endesa. Este jueves se da el pistoletazo de salida a una fase decisiva donde los cuatro mejores equipos de la competición se enfrentarán en una batalla táctica y física para conseguir un billete a la gran final por el título de la Liga Femenina.

El formato de ida y vuelta, que se resolverá el próximo domingo, añade una capa de tensión adicional, ya que cualquier error en el primer encuentro puede condicionar totalmente el desenlace de la eliminatoria. La cita comienza en el pabellón Roig Arena de Valencia, a las 19 horas, con el esperado choque entre el Valencia Basket y el Spar Girona, un enfrentamiento que pone frente a frente al tercer y segundo clasificado de la fase regular, prometiendo un espectáculo de primer nivel para los aficionados al deporte base y profesional.

Analizando el primer cruce, el conjunto 'taronja' llega con una moral altísima tras haberse coronado campeón de la Copa de la Reina en esta temporada, un logro que los posiciona como uno de los grandes favoritos. Su camino hacia las semifinales no ha sido sencillo, habiendo superado en los cuartos de final al Ensino Lugo, un equipo que se convirtió en una de las sensaciones del año y que obligó al Valencia a desplegar todo su arsenal en una de las series más emocionantes de la ronda anterior.

Por otro lado, el Spar Girona ha demostrado su solidez al doblegar al Innova TSN-Leganés. Aunque el partido de ida terminó en un empate técnico de 82 puntos que generó incertidumbre, las jugadoras de Roberto Iñiguez supieron imponer su ley en su propio pabellón, cerrando la serie de manera holgada.

Debido a su superioridad en la clasificación regular, el Girona ostenta el factor cancha, lo que significa que el partido decisivo se jugará el domingo 10 de mayo a las 19 horas en el Fontajau. Históricamente, el balance es dispar: mientras que el Girona dominó la fase regular con victorias contundentes, incluyendo una derrota aplastante para el Valencia por 96-68 en diciembre, el equipo valenciano ha sabido salir victorioso en los enfrentamientos directos de los últimos playoffs, lo que sugiere que saben manejar la presión de las eliminatorias directas.

En la otra mitad del cuadro, la expectación es igualmente máxima con el enfrentamiento entre el Casademont Zaragoza y el Perfumerías Avenida. El equipo maño llega a esta instancia con el prestigio de ser el campeón de la liga regular y consolidándose como una de las plantillas más sólidas y disciplinadas de la temporada.

Su paso por los cuartos de final fue relativamente fluido frente a Estepona, un equipo que sorprendió a muchos pero que llegó mermado al no contar con algunas de sus piezas clave debido a la finalización de sus contratos al cierre de la temporada regular. En contraposición, el Perfumerías Avenida ha logrado alcanzar las semifinales sin haber gozado del factor cancha en la ronda previa, lo que demuestra su capacidad de adaptación y resiliencia en entornos hostiles.

El Avenida es un equipo acostumbrado a los grandes escenarios y ya demostró su capacidad de superación en la Copa de la Reina. Superaron con solvencia al Hozono Global Jairis, un conjunto que no solo destacó por su regularidad, sino que también había disputado la final de la Copa, subrayando así el nivel competitivo de esta edición de los playoffs.

Para aquellos seguidores que no puedan asistir a los pabellones, la organización ha facilitado el acceso a los encuentros a través de diversas plataformas gratuitas. El calendario es intenso: el jueves 7 de mayo se disputarán los partidos de ida, comenzando con Valencia Basket contra Spar Girona a las 19:00 y siguiendo con Perfumerías Avenida frente a Casademont Zaragoza a las 20:30.

El cierre de las series ocurrirá el domingo 10 de mayo, primero con el duelo en Zaragoza a las 12:15 y finalizando con la vuelta en Girona a las 19:00. En cuanto a la transmisión, la serie entre Zaragoza y Avenida estará disponible en el canal de YouTube del diario As y en Laliga+, mientras que los choques entre Valencia y Girona se podrán seguir a través de Teledeporte, RTVE Play y el canal oficial de YouTube de la FEB.

Esta diversidad de canales asegura que el talento del baloncesto femenino llegue a todos los rincones del país en un momento donde la disciplina vive un auge sin precedentes





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