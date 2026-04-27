Semana intensa para los mercados: Inflación, bancos centrales y Oriente Próximo en el foco

Los inversores se preparan para una semana cargada de datos macroeconómicos, resultados empresariales y reuniones de bancos centrales, en un contexto de tensiones inflacionarias y geopolíticas.

La jornada ha sido de transición al inicio de una semana crucial para los inversores, quienes se enfrentarán a una intensa publicación de resultados empresariales y datos macroeconómicos relevantes, incluyendo el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal de Estados Unidos.

Paralelamente, los principales bancos centrales del mundo se preparan para nuevas reuniones para ajustar sus políticas monetarias en un contexto de resurgentes tensiones inflacionarias exacerbadas por la guerra. La situación en Oriente Próximo sigue siendo un factor determinante, con los intentos fallidos de negociación entre Estados Unidos e Irán generando incertidumbre, aunque la nueva propuesta iraní para reabrir el Estrecho de Ormuz ofrece un atisbo de optimismo.

El mercado del petróleo, especialmente sensible a estos acontecimientos, experimenta presiones al alza, con el barril de Brent alcanzando los 108 dólares. En Asia, a pesar de las presiones del petróleo, la renta variable ha mostrado fortaleza, con récords históricos en el Nikkei y el Kospi impulsados por el sector tecnológico y la inteligencia artificial. Wall Street, por otro lado, ha cerrado con ligeras pérdidas.

En España, el Ibex 35 ha cerrado prácticamente sin cambios en los 17.692,90 puntos, rompiendo una racha de cinco sesiones consecutivas de descensos. Indra ha liderado las ganancias, rebotando tras el anuncio de restricciones a la exportación de productos de doble uso por parte de China. Los valores energéticos también han destacado, impulsados por los resultados positivos de Nordex, participada de Acciona.

Sin embargo, las empresas sensibles a los costes de financiación, como las telecos y las infraestructuras, han sufrido presiones debido a la persistencia de la inflación. Línea Directa ha publicado sus resultados con un ligero recorte, mientras que Tubos Reunidos ha experimentado un desplome ante un posible concurso de acreedores. En el mercado europeo, la cautela ha predominado ante la inminente publicación de datos económicos.

El Dax alemán y el Cac francés han cedido terreno, mientras que el Mib italiano ha sumado un ligero avance y el FTSE británico ha retrocedido. Las negociaciones corporativas y los resultados empresariales han influido en el comportamiento de las acciones, con Intertek rechazando una oferta de EQT y Apollo adquiriendo un segmento de negocio de Forvia.

Nordex y Galp han destacado por sus resultados positivos, mientras que Adidas ha subido tras el hito de bajar de las dos horas en el maratón. En la renta fija, las presiones inflacionarias se han dejado sentir, con los intereses de la deuda amenazando con repuntes adicionales, superando el bund alemán la barrera del 3% y el bono español a diez años rondando el 3,50%. La deuda estadounidense a diez años supera el 4,30%





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inflación Bancos Centrales Mercados Financieros Petróleo Ibex 35

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Concentración en Madrid exige el fin de la guerra en Oriente Medio y recuerda GazaCientos de personas se han manifestado en la Plaza de Callao, Madrid, convocadas por la plataforma Parar la Guerra, para pedir el alto el fuego en Oriente Medio y mantener viva la memoria de Gaza. La movilización, que se ha replicado en más de 200 localidades españolas, cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, figuras de la cultura y políticos de diversos partidos.

Read more »

La construcción y los servicios ven en riesgo los contratos públicos por los costes disparadosUna veintena de asociaciones, entre ellas CNC, Seopan y Anci, coordinan en la CEOE la petición de una revisión excepcional de precios de los materiales, la mano de obra y la factura energética en los proyectos en marcha y en próximas licitaciones

Read more »

El petróleo y la Bolsa viven la peor semana desde los primeros días de la guerraEl Ibex 35 se aleja de los máximos y acumula una caída del 4,3% en cinco sesiones, mientras el ‘brent’ avanza un 16,54%. El S&P 500 marca nuevos máximos históricos

Read more »

Varios miembros del BCE apuestan por mantener sin cambios los tipos de interés la próxima semanaLa institución liderada por Christine Lagarde ya mantuvo los tipos en torno al 2,15% en su anterior reunión -tal y como lleva haciendo desde junio de 2025-, pero alertó sobre el...

Read more »

Tensiones en Oriente Medio: Israel acusa a Hezbolá y se intensifican los esfuerzos diplomáticosIsrael acusa a Hezbolá de desestabilizar la frontera con Líbano y ordena evacuaciones. Paralelamente, Omán insta a Irán a priorizar el diálogo con Estados Unidos mientras las negociaciones de paz enfrentan nuevos obstáculos.

Read more »

Los médicos arrancan su tercera semana de huelga en plena tensión con SanidadEl Comité de Huelga pide la dimisión de la ministra, que se ve 'atada de pies y manos' en la negociación: 'Nada más salir por la puerta, los que firman el acuerdo, lo rompen'

Read more »