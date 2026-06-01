Semana de espectáculo deportivo: balonmano y fútbol al rojo vivo en la agenda de RTVE Play

Una intensa programación de balonmano y fútbol se despliega la próxima semana, con selecciones nacionales, play‑offs de ligas y cuartos de final de la Copa del Rey, todo disponible en Teledeporte y RTVE Play.

La jornada deportiva de los próximos días se perfila como una auténtica fiesta para los aficionados del balonmano y del fútbol , con una agenda repleta de encuentros que se transmitirá a través de Teledeporte y RTVE Play.

El jueves, en el Polideportivo de A Coruña, la selección masculina de balonmano se medirá contra Irak en un duelo que servirá como último examen antes de su partida a México, donde competirán en el Mundial. Este enfrentamiento será una oportunidad para que el entrenador evalúe el rendimiento del conjunto, ajuste la táctica y afine los detalles técnicos que puedan marcar la diferencia en el torneo internacional.

Asimismo, la selección femenina de fútbol tiene previsto su compromiso el viernes en Mallorca, donde buscará consolidar su cohesión táctica antes de los próximos compromisos de la clasificación europea. Ambas pruebas, aunque de distintas disciplinas, comparten la misma intención: preparar a los atletas para los desafíos de mayor envergadura que les esperan en los próximos meses. En el ámbito de la OK Liga Iberdrola, los play‑offs de semifinales están listos para ofrecer emocionantes enfrentamientos.

El Club Patí Vila‑Sana se enfrentará a la cooperativa D'Ivars‑Generali Hoquei Club Palau, un choque que promete intensidad y alto nivel técnico. Paralelamente, en la División de Honor femenina, el partido por el tercer puesto verá a C.N. Sant Andreu medirse contra el C.N. Mataró, mientras que la Liga Guerreras Iberdrola presentará la contienda entre Super Amara Bera Bera y Rocasa Gran Canaria.

Los aficionados podrán seguir estos partidos en directo a través de Teledeporte y la plataforma digital RTVE Play, pendiente de la confirmación final de la programación. La agenda también incluye la Copa del Rey, cuyos cuartos de final se disputarán en Alicante, donde el Barça se medirá contra el Recoletas Atlético Valladolid, Irudek Bidasoa Irún enfrentará a Bathco Torrelavega, Viveros Herol BM Nava jugará contra Rebi Cuenca y Horneo Alicante se medirá contra Bada Huesca.

Además, la Liga Europea masculina mostrará el enfrentamiento entre España y Suiza en Torrejón de Ardoz. En la categoría masculina de la División de Honor, el partido por el tercer puesto verá a CN Zodiac Atlètic Barceloneta enfrentarse a CN Sabadell, mientras que el Campeonato de Europa Sub‑17 masculino tendrá sus semifinales{} en Estonia.

Todos estos eventos harán parte de la programación de Teledeporte y RTVE Play, ofreciendo al público la posibilidad de seguir la acción en tiempo real y disfrutar de la cobertura completa de cada encuentro. La multiplicidad de partidos y la calidad de los equipos participantes convierten a esta semana en una verdadera celebración del deporte español, con la promesa de momentos emocionantes y actuaciones memorables que reforzarán la pasión de los seguidores y el desarrollo del talento nacional en ambas disciplinas.

En resumen, la próxima semana será decisiva tanto para las selecciones nacionales como para los clubes de balonmano que compiten en sus respectivas ligas y copas. Los entrenadores buscarán optimizar sus plantillas, los jugadores intentarán brillar en los escenarios más importantes y los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de una programación deportiva completa y de alta calidad.

La transmisión a través de Teledeporte y RTVE Play garantiza que, independientemente del lugar donde se encuentren los seguidores, podrán vivir cada jugada, cada gol y cada atajada como si estuvieran en la arena. Esta distribución digital refuerza el compromiso de los medios públicos con la difusión del deporte y la accesibilidad de sus contenidos a toda la población, consolidando a España como una nación donde el balonmano y el fútbol gozan de una importante presencia mediática y de un seguimiento entusiasta





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