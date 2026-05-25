Selección española para el Mundial 2026: jugadores ausentes y convocados

La selección española para el Mundial 2026 ha sido confirmada con 26 futbolistas, entre los que se encuentran jugadores como Joan García, Marcos Llorente, Pedro Porro, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Eric García, Pablo Páez 'Gavi', Víctor Muñoz, Yeremy Pino y Borja Iglesias. Además, hay futbolistas como David Raya, Unai Simón y Álex Remiro que no han sido convocados. El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha destacado la confianza en jugadores como Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz, que no han logrado entrar en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026.

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha destacado la confianza en jugadores como Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Borja Iglesias, Nico Williams y Víctor Muñoz, que no han logrado entrar en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 .

Además, ha destacado la importancia de jugadores como Dani Carvajal y Álvaro Morata, que han sido muy importantes en los últimos años con España, pero que no han sido convocados. El monarca español, Felipe VI, ha participado en el vídeo en el que se ha anunciado a los 26 futbolistas convocados por España para el Mundial 2026. El calendario y horarios de los partidos de la selección española en el Mundial 2026 también se han anunciado





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