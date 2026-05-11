Seis personas murieron en Laredo, Texas, en un vagón de carga de Union Pacific

Investigaciones sobre cómo murieron las personas y si el calor fue un factor se harán aún más complicadas por el anonimato de las víctimas y el hecho de que hasta la identidad y el estatus migratorio no se ha informado. Por otro lado, la única empresa ferroviaria que da servicio a todos los puntos de acceso hacia México opera a través de la frontera.

Seis personas fueron encontradas muertas el domingo dentro de un vagón de carga de un tren de Union Pacific en Laredo , Texas , en una ciudad ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México.

El hallazgo ocurrió poco después de las 3:30 p.m. según José Espinoza, portavoz del Departamento de Policía de Laredo. Laredo se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. Union Pacific opera a través de la frontera y es la única empresa ferroviaria que da servicio a todos los puntos de acceso hacia México, según el sitio web de la compañía de transporte de carga.

Las temperaturas la tarde del domingo se encontraban entre los 32 y 35 grados Celsius aproximadamente, aunque las autoridades aún no han informado cómo murieron las personas, o si el calor fue un factor. Hasta el momento, tampoco se ha dado a conocer la identidad de las víctimas ni su edad, género o estatus migratorio.

"Es un hecho muy lamentable", dijo Espinoza a CNN. "Se perdieron demasiadas vidas", añadió





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