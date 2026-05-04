Seis Meses de Espera para un Psicólogo Público: España a la Cola de Europa

Un informe revela que los españoles esperan seis meses para su primera consulta con un psicólogo en la sanidad pública, superando en 90 días la media europea. La falta de inversión y el aumento de problemas de salud mental agravan la situación.

La espera para acceder por primera vez a un psicólogo en el sistema de salud pública español se extiende a seis meses, lo que representa un retraso significativo en comparación con la media de los países de la Unión Europea.

Según un reciente informe de Eurofound, España se sitúa a la cola de los países europeos en cuanto a la celeridad en la atención de salud mental, superada por naciones como Lituania, Italia, Dinamarca, Croacia y Bélgica, donde los tiempos de espera son considerablemente menores. Esta situación se ha agravado desde la pandemia, con un aumento notable de los problemas de salud mental, especialmente entre los jóvenes, lo que ha incrementado la demanda de atención psicológica.

La falta de inversión en la formación de psicólogos y la insuficiente plantilla de profesionales son factores clave que contribuyen a estas demoras. Actualmente, España cuenta con aproximadamente 5,6 a 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cifra tres veces inferior a la media europea.

Esta escasez de recursos tiene consecuencias directas en la salud pública, la economía y el bienestar social, manifestándose en un aumento alarmante de las bajas laborales por problemas de salud mental, que ya alcanzan los 600.000 procesos anuales, generando un coste económico cercano a los 90.000 millones de euros. Además, las incapacidades temporales por motivos de salud mental han experimentado un crecimiento del 88% desde 2018.

El acceso a la atención psicológica privada, aunque una alternativa, no es asequible para la mitad de la población española, especialmente para aquellos con ingresos más bajos, donde la prevalencia de la ansiedad y la depresión es significativamente mayor. El informe también destaca que la población LGTBI+ y las personas con discapacidad acuden con mayor frecuencia a especialistas en salud mental.

La Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS) advierte que la falta de inversión en salud mental no solo genera costes directos en términos de atención médica, sino que también implica un despilfarro de recursos a largo plazo, ya que la falta de tratamiento adecuado puede agravar los problemas de salud mental y aumentar la carga económica para el sistema sanitario y la sociedad en general. Se hace necesario un cambio urgente en la política de inversión en salud mental, aumentando el número de plazas PIR y garantizando una atención psicológica accesible y de calidad para todos los ciudadanos





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