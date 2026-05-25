Seguros en España: evolución del sector y resultados de las aseguradoras en el primer trimestre

El sector asegurador español ha ganado 1.696 millones en el primer trimestre del año, un 4,7% más que en el mismo periodo del año pasado. La siniestralidad del ramo de multirriesgos ha mejorado en el primer trimestre del año, situándose en el 65,39% de las primas, 6,87 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado. El ramo de coches ha mejorado su siniestralidad y ha ganado un 51% en su beneficio, mientras que el ramo de vida ha avanzado un 4,5% y se sitúa en 921 millones de euros. Mapfre ha ganado 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente.

La docena larga de tormentas que se produjeron en España durante el primer trimestre del año se ha sentido en el resultado del seguro en este periodo.

El sector ha ganado 1.696 millones, un 4,7% más, según datos de ICEA, el servicio de estudio del sector. Esta evolución contrasta con el aumento del 15,1% que las aseguradoras se anotaron el año pasado, cuando ganaron un récord de 7.316 millones. La siniestralidad del ramo de multirriesgos, que incluye hogar y comercios, se ha colocado en el primer trimestre del año en el 65,39% de las primas, 6,87 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año pasado.

Esto se refleja en una caída del 16,8% en el beneficio del ramo que se queda en 171 millones de euros, frente a los 192 millones del año pasado. El ramo de coches ha disparado un 51% su beneficio hasta 290 millones y confirma así su recuperación tras su crisis de resultados iniciada en 2022 por el aumento de la inflación que se produjo tras la invasión de Ucrania, lo que provocó una subida de sus costes.

La siniestralidad del segmento de autos ha mejorado 1,41 puntos porcentuales en el primer trimestre del año y ha quedado en el 73,81% de las primas. Un avance mucho más modesto es el del ramo de vida. Su resultado avanza un 4,5% hasta marzo y se sitúa en 921 millones de euros. Su peso, no obstante, es el 54% de todo el beneficio del sector asegurador español.

La evolución de VidaCaixa ha marcado estas cifras, ya que la compañía, filial de CaixaBank, tiene una cuota de mercado del 30% en el seguro de vida y su beneficio avanzó solo un 0,8% en este periodo hasta 332 millones de euros en un contexto marcado por la volatilidad de los mercados. Mapfre ganó 311 millones de euros en el primer trimestre, un 12,7% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente





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