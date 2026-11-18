La Seguridad Social detalla las fechas de la paga extra de Navidad para pensionistas y confirma las reglas de jubilación a los 65 años con 38 años y 3 meses cotizados.

La Seguridad Social ha confirmado que los trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse a los 65 años en 2026. Este anuncio oficial establece un marco claro para la edad de jubilación y complementa las recientes noticias sobre la distribución de las pagas extras de Navidad. Los pensionistas de toda España se beneficiarán pronto de este ingreso adicional, el cual llegará en estas fechas a las cuentas de las diferentes entidades bancarias del país.

Fecha oficial de pago de la paga extra

La fecha establecida por la Seguridad Social para el pago es el primer día hábil del mes, que en este caso es el martes 1 de diciembre. Por lo tanto, la cuantía que recibirán los pensionistas será el doble de la habitual en otros meses, siempre que tengan derecho a la totalidad de la paga extra. Aunque a veces se le denomina paga extra de diciembre, este ingreso llega oficialmente a las cuentas de los pensionistas antes de finalizar el año.

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Dependiendo del banco en el que tenga su cuenta cada pensionista, recibirán su paga extra de Navidad en una fecha determinada, junto con su mensualidad. La mayoría de las entidades permiten el cobro a partir del día 25 o días posteriores, permitiendo disponer del dinero antes de acabar el mes. Por ejemplo, quienes perciben la pensión media actual de jubilación en España se benefician directamente de este calendario de pagos.

Requisitos bancarios para el cobro anticipado

Ciertas entidades bancarias exigen requisitos específicos para que el adelanto sea efectivo, como disponer de una tarjeta de débito y no realizar reintegros en ventanilla de menos de 1000 euros entre los días 25 y 3. Si no se cumplen estos requisitos, tanto la paga extra como la pensión acabarán llegando el último día hábil del mes o el primero del siguiente. Algunos bancos permiten consultar el saldo o introducir la libreta para verificar la disponibilidad del importe.

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En su propia web, algunas entidades señalan que si lo necesitas pueden abonarte tu pensión el 25 de cada mes, o el día hábil anterior. Es fundamental verificar las condiciones de cada entidad financiera para asegurar el flujo de caja necesario en esta recta final de año, marcada por las celebraciones y el tiempo en familia, pero también por gastos adicionales en cuestiones como regalos o cenas especiales.

Excepciones y prorrateo de pensiones

Algunos pensionistas no reciben la paga extra de Navidad completa a finales de noviembre, sino que reciben las pagas extra prorrateadas a lo largo del año. Esto afecta a las pensiones de incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares, cuando el origen que da derecho a la pensión es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Además, los funcionarios de carrera, militares y determinados ex altos cargos que se incorporaron antes del año 2011 reciben la paga extra un mes más tarde, en diciembre.

Para recibir íntegramente la paga extra, ser pensionistas después de junio de este año recibe la paga de manera proporcional. Se cuenta cada mes del semestre en que han percibido pensión como una sexta parte de la paga extra. Una pensión de 1.200 euros con alta el pasado mes de septiembre tendrá una paga extra navideña de 600 euros, habiendo tenido derecho a la pensión durante un solo día del mes.

Contexto económico y consejos sobre jubilación

El sistema de la Seguridad Social ha establecido un nuevo récord de 14.540 millones de euros en pensiones. Tanto la pensión media de jubilación (1.577,60 euros) como la pensión media del sistema de la Seguridad Social (1.376,14 euros) muestran la importancia de estos ingresos. La paga extra es un alivio para los bolsillos de los pensionistas en esta recta final de año, mitigando los gastos adicionales típicos de la temporada.

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Andrés Millán, abogado, ha señalado que jubilarte dos años antes te quita un 21% de pensión para siempre. Este consejo es relevante al considerar la edad de jubilación de 65 años. Las luces, pero también sombras, en el comercio exterior español también influyen en el contexto económico general. Los pensionistas deben estar atentos a estas noticias para planificar sus finanzas personales con precisión y aprovechando los beneficios establecidos por la Seguridad Social.