Seguridad en el Mundial 2026: el desafío de los drones y las amenazas emergentes

Estados Unidos se prepara para albergar la Copa Mundial 2026, el mayor evento deportivo de su historia. Las autoridades enfrentan el reto de proteger 78 partidos en 11 ciudades ante amenazas como drones, inteligencia artificial y ataques de lobos solitarios. El FBI ha entrenado a agentes en antidrones, mientras que la coordinación entre agencias federales y locales es clave.

El silbato inicial del mayor evento deportivo que Estados Unidos haya albergado jamás sonó el jueves, marcando el comienzo de la Copa Mundial 2026 . Millones de aficionados extranjeros llegarán a todo el país para presenciar 78 partidos en 11 ciudades, además de una multitud de centros para aficionados y eventos relacionados distribuidos por toda la geografía estadounidense.

La magnitud del evento representa un desafío enorme para las fuerzas del orden locales y federales, que trabajan incansablemente para garantizar la seguridad de cada partido en lo que el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha denominado una misión de cero fallos. Deberán enfrentarse a amenazas crecientes derivadas de los drones y la inteligencia artificial cada vez más avanzados, junto con el riesgo persistente de los ataques de lobos solitarios, una amenaza recurrente cuyos efectos ya se han sentido recientemente en Estados Unidos.

Andrew Giuliani, designado para dirigir el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026, ha declarado que actualmente no existe ninguna amenaza conocida para los juegos. La copa será verdaderamente el mayor evento deportivo que el mundo haya albergado jamás, afirmó Giuliani a los periodistas durante una reciente reunión informativa sobre seguridad en Nueva York.

Diversas agencias federales, entre ellas el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el FBI, liderarán los distintos componentes de seguridad en diferentes ciudades, mientras que el DHS y su vasta red de agencias de seguridad y aplicación de la ley serán responsables de gran parte de la coordinación. La amenaza que representan los drones, que se pueden comprar y modificar fácilmente para transportar cargas letales, es una preocupación fundamental para los funcionarios de seguridad de todo el Gobierno.

El FBI, en su centro de entrenamiento de Alabama, ubicado en la base militar de Redstone Arsenal, ha capacitado a 60 agentes de policía de ciudades de todo Estados Unidos en un nuevo programa antidrones, enseñándoles cómo localizar y neutralizar drones que violan las restricciones del espacio aéreo. Sin embargo, los conflictos en el extranjero siguen impulsando el rápido avance de la tecnología de drones, con Ucrania a la cabeza en el desarrollo de nuevas tecnologías para el uso y la neutralización de estas letales aeronaves no tripuladas.

Irán y sus grupos terroristas afines también han tenido un gran éxito en el uso de drones para perturbar el estrecho de Ormuz y para atacar objetivos estadounidenses e israelíes en la región. Reunidos en un pequeño puesto de mando móvil en Huntsville, Alabama, agentes locales de todo el país han recibido formación del FBI sobre cómo, si es posible, desactivar drones de forma remota, así como sobre otras tácticas de interceptación en casos donde tales esfuerzos sean imposibles, como con los drones de fibra óptica que eluden la interferencia de radiofrecuencia y otros esfuerzos similares.

Nuestras medidas de seguridad son prácticamente invisibles para el público, declaró Michael Torphy, subdirector de la sección del Grupo de Respuesta a Incidentes Críticos, que dirige el programa de entrenamiento antidrones, a los periodistas durante una reciente demostración de los esfuerzos del FBI en este ámbito. Torphy señaló que el FBI ha protegido todos los Super Bowls desde 2019 en lo que respecta a incursiones con drones y muchos, muchos otros eventos. Ya lo hemos hecho antes.

Lo vamos a volver a hacer, indicó Torphy. Es mucho menos probable que se desplieguen dentro de Estados Unidos drones del tipo utilizado en ataques militares, pero persiste la amenaza de que drones más pequeños fácilmente adquiridos por internet estén equipados con cargas explosivas o químicas, según informaron a CNN funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Estos drones, al depender en gran medida de frecuencias de radio y formas de comunicación similares, pueden ser interferidos con mayor facilidad y retirados de las zonas de exclusión aérea. Desafortunadamente, se puede causar mucho daño con tecnología bastante básica, declaró a CNN John Villasenor, investigador principal en estudios de gobernanza y del Centro para la Innovación Tecnológica del Instituto Brookings, al hablar de la multitud de amenazas potenciales.

Además de los drones, las autoridades también se preparan para otras amenazas como ciberataques, terrorismo individual y posibles disturbios. La coordinación entre las agencias locales, estatales y federales será clave para el éxito de la seguridad. Con la experiencia acumulada en eventos anteriores como los Super Bowls y las Olimpiadas, Estados Unidos confía en su capacidad para proteger a los asistentes y jugadores durante todo el torneo.

La seguridad será integral, combinando tecnología de punta con inteligencia humana y cooperación internacional





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