Segura de la Sierra Music Festival: A Transversal and Eclectic Celebration

The Segura de la Sierra Music Festival, held annually in the picturesque town of Segura de la Sierra, Spain, has been running for the past 13 years. This festival, which attracts both locals and visitors, showcases a diverse range of musical genres, including classical, jazz, flamenco, electronic, and traditional music. The festival, which takes place from May 13-17, offers a variety of performances, including concerts, recitals, and chamber music performances.

Trece años lleva ya esa singular reunión primaveral desarrollada en la localidad jienense de Segura de la Sierra, a 1.200 metros de altitud. Una localidad de tan solo 1.700 habitantes que, junto con los periódicos visitantes que acuden cada año a las festividades musicales, constituyen un entusiasta senado.

El propio director y fundador de la muestra, el clarinetista Daniel Broncano, que ha desempeñado distintos puestos gerenciales, nos hablaba de la intención que le llevó a lanzarse a la aventura.

'La idea era hacer un festival transversal y ecléctico, que se saliera del menú del McDonald’s musical. Partimos de la clásica, pero ahora también hay jazz, flamenco, electrónica, músicas de raíz…'. El abanico que se abre esta edición (13-17 de mayo) pica aquí y allí con gran fantasía y estupendo sentido constructivo. Señalemos algunas de las más apetitosas ofertas.

La organista Montserrat Torrent cumple 100 años: 'Perder el oído fue duro, pero en mi interior lo oigo todo'Empezamos por la sustanciosa propuesta que nos hace el grupo Das Kolorit, compuesto de flauta de pico, violone, tiorba, guitarra barroca y clave. Junto a ellos se sitúa la actriz Irene Martín Guillén. En atriles, una selección de músicas conectadas con el periplo que hace unos 250 años emprendió por toda Europa el musicólogo británico Charles Burney. Muy interesante e instructivo.

Curioso es el recorrido que plantea el quinteto de metales KamBrass, que a lo largo de un sustancioso concierto demostrará que la folía es un símbolo de continuidad, un eco del pasado que sigue resonando en el presente. El Dúo Métis nos propone otro viaje, este a través de una cuidada selección de melodías y danzas francesas, españolas y argentinas de los siglos XIX y XX.

De muy otro signo es la intervención del magnífico Cuarteto Quiroga, que incluye el Rondó de Webern, el estreno mundial de una partitura encargada por el CNDM a Israel López Estelche, sobre textos de Jesús Ruiz Mantilla, y, como broche final, el Cuarteto n.º 2 de Brahms. Destaquemos a continuación la sesión sinfónica (tenía que llegar) del festival encomendada a la ADDA Sinfónica que dirige con autoridad y firmeza el apasionado Josep Vicent.

El Concierto para violonchelo de Elgar (con Nadège Rochat) y la Sinfonía n.º 5 de Chaikovski en atriles. El sinfonismo lo aporta la orquesta ADDA, que bajo el mando de Josep Vicent interpretará a Chaikovski Por su parte, un grupo de cámara de la Orquesta Joven de Andalucía dará realce a la figura de Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento interpretando el singular Concierto para clave y cinco instrumentos del gaditano.

Completan la sesión el Cuarteto de Germaine Tailleferre, el Octeto para vientos de Ígor Stravinski, la Petite Suite de Rosa García Ascot, la única alumna directa de don Manuel, y el Sexteto de Francis Poulenc. Daahoud Salim tocará el piano y el clave. Hemos de destacar asimismo la actuación de los solistas de la Orquesta Sinfónica de Galicia con un programa muy atractivo, que combina la Serenata in vano de Carl Nielsen y el Septimino de Beethoven.

A todo ello se añaden el recital de la cantaora Ángeles Toledano, la sesión de Migue de Antílopez, en el cruce entre el flamenco pop, la canción y el retrato social costumbrista, y, como colofón, Nómadas, el más reciente trabajo de la pianista de jazz Lucía Rey





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