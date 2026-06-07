Segundo día del Papa en Madrid: críticas y críticas en su viaje

El segundo día del Papa en Madrid ha sido marcado por la multitudinaria misa en la Plaza de Cibeles y la polémica sobre la reunión con las víctimas de abusos en la Iglesia. Además, diversos colectivos se han posicionado en contra de la visita de León XIV.

Segundo día del Papa en Madrid . Una multitud ha acompañado a León XIV en su primer día en España y se espera que se repita este domingo durante una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles.

Una celebración que ha dejado prácticamente el centro de Madrid totalmente inaccesible con cortes de tráfico y estaciones de Metro y Cercanías cerradas. Sin embargo, no todo son luces en el viaje del papa.

Además de la polémica sobre la reunión con las víctimas de abusos en la Iglesia, diversos colectivos, muy heterogéneos, se han posicionado en contra de la visita de León XIV. Los jóvenes dan la bienvenida al Papa en la vigilia de Madrid: ‘Es el mayor ‘influencer’ en la sociedad actual





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