Segundo caso de hantavirus confirmado en crucero MV Hondius

La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero MV Hondius, elevando a siete el número de afectados y con tres fallecidos confirmados. Se gestiona la evacuación médica de dos tripulantes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado un segundo caso de hantavirus vinculado al crucero de expedición MV Hondius, incrementando el número total de afectados por el posible brote a siete.

Este brote se originó en un crucero que zarpó de Argentina el 1 de abril y actualmente se encuentra navegando frente a las costas de Cabo Verde. La situación ha evolucionado rápidamente, con un saldo trágico de tres fallecimientos confirmados, un paciente en estado grave y tres individuos que presentan síntomas leves. La OMS ha confirmado la presencia del virus en laboratorio en dos de los casos, lo que refuerza la preocupación por la propagación de esta enfermedad.

La naviera Oceanwide Expeditions, en colaboración con las autoridades sanitarias, está gestionando la evacuación médica urgente de dos tripulantes que exhiben síntomas respiratorios, uno de ellos leve y el otro en condición crítica. La compañía asegura que no se han identificado nuevos casos de síntomas a bordo, pero mantiene una vigilancia constante.

Se espera que en las próximas horas se realice el traslado de los dos tripulantes enfermos, de nacionalidades británica y neerlandesa, junto con un contacto cercano del pasajero que falleció el 2 de mayo. El resto de los pasajeros y la tripulación permanecerán a bordo del MV Hondius hasta que se determine y apruebe un puerto de desembarque seguro, considerando opciones como Las Palmas de Gran Canaria o Tenerife.

Oceanwide Expeditions informa que el ambiente a bordo es relativamente tranquilo, con los pasajeros mostrando serenidad en general, y que se están realizando esfuerzos para brindar claridad, tranquilidad y agilizar el proceso de desembarque y control médico. El primer fallecimiento relacionado con este brote ocurrió el 11 de abril, cuando un pasajero a bordo del crucero murió.

Sin embargo, la causa de su muerte no pudo ser determinada durante el viaje. El cuerpo fue desembarcado el 24 de abril en Santa Elena, acompañado por su esposa para su repatriación. Posteriormente, el 27 de abril, la naviera recibió la noticia de que la esposa del fallecido había enfermado durante el viaje de regreso y también había sucumbido a la enfermedad. El 4 de mayo, se confirmó que la causa de su muerte fue una variante del hantavirus.

Ambos fallecidos eran ciudadanos neerlandeses. Ese mismo 27 de abril, otro pasajero, de nacionalidad británica, desarrolló una enfermedad grave y fue evacuado a Sudáfrica, donde actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Johannesburgo, en estado crítico pero estable, con una variante de hantavirus confirmada. El 2 de mayo, un tercer pasajero, de nacionalidad alemana, falleció, aunque la causa de su muerte aún no ha sido establecida.

Las autoridades sanitarias españolas han confirmado que hay 14 ciudadanos españoles a bordo del crucero, incluyendo 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, de los cuales cinco pasajeros residen en Cataluña. El Ministerio de Sanidad español está manteniendo un seguimiento exhaustivo de la situación, en estrecha coordinación con la OMS, las autoridades de Países Bajos y el Reino Unido.

El crucero MV Hondius, que transporta a un total de 149 personas, incluyendo 88 pasajeros de 23 nacionalidades diferentes, inició su viaje desde Ushuaia, Argentina, el 20 de marzo, con destino a Cabo Verde, haciendo escala en Sudáfrica. El viaje tenía previsto finalizar el 4 de mayo. La situación plantea desafíos logísticos y sanitarios significativos, ya que la necesidad de evacuar a los enfermos y desembarcar a los pasajeros y la tripulación requiere una coordinación internacional compleja.

Las autoridades sanitarias están trabajando para identificar la cepa específica del hantavirus involucrado en el brote, lo que ayudará a determinar el riesgo de propagación y a implementar medidas de control adecuadas. Se están realizando pruebas exhaustivas a todos los pasajeros y la tripulación para detectar posibles casos asintomáticos y prevenir la propagación del virus.

La OMS ha emitido recomendaciones a los países afectados y a los operadores de cruceros para reforzar las medidas de higiene y control de infecciones a bordo de los buques y en los puertos. La prioridad actual es garantizar la seguridad y el bienestar de todos los pasajeros y la tripulación, así como evitar la propagación del hantavirus a otros países. La colaboración internacional y la transparencia en la comunicación son fundamentales para abordar esta crisis sanitaria de manera efectiva





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