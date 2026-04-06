Segunda Vuelta en Georgia: Votantes Eligen Sucesor de Greene en Medio de Tensiones Políticas

Los votantes del distrito 14 de Georgia se preparan para una crucial segunda vuelta electoral tras la salida de Marjorie Taylor Greene. El republicano Clay Fuller y el demócrata Shawn Harris compiten por el escaño en un contexto de disputas políticas, debate sobre Irán y expectativas sobre el impacto en las próximas elecciones.

Tres meses después de la inesperada salida de Marjorie Taylor Greene de Washington, tras una amarga disputa con el expresidente Donald Trump , los votantes del distrito congresional número 14 de Georgia se preparan para votar este martes en una segunda vuelta electoral. Este proceso definirá quién ocupará el escaño vacante, marcando un momento crucial en la política local y nacional.

Los contendientes principales, el republicano Clay Fuller, un exfiscal de distrito, y el demócrata Shawn Harris, un oficial retirado del Ejército, surgieron como los dos candidatos más votados en las elecciones especiales del 10 de marzo. Desde entonces, han librado una campaña intensa que culminará con la votación del martes. Los republicanos buscan asegurar la victoria en este distrito fuertemente conservador, con la esperanza de que un triunfo de Fuller ofrezca un mayor margen de maniobra para su reducida mayoría en la Cámara de Representantes. Los demócratas, aunque conscientes del desafío que implica competir en un territorio republicano, esperan que la votación de Harris demuestre un nivel de entusiasmo que sirva como indicador de la fuerza para las próximas elecciones, incluyendo la reelección del senador Jon Ossoff y la carrera por la gobernación de Georgia, puesto que quedará vacante este otoño.\La influencia de la política exterior estadounidense, especialmente la postura de la administración Trump hacia Irán, podría jugar un papel importante en esta segunda vuelta. Los analistas políticos sugieren que esta elección puede ser una prueba de cómo los votantes perciben la guerra, en un momento en que la acción militar se extiende y las consecuencias económicas se intensifican. Los candidatos, ambos veteranos, han expresado posturas divergentes sobre Irán, un tema central durante la campaña. Harris ha calificado la situación como una guerra por elección, mientras que Fuller ha defendido la intervención militar estadounidense, argumentando que las medidas tomadas por Trump han fortalecido la seguridad del país. El ganador de las elecciones completará el resto del mandato de Greene, que finaliza en enero, y ambos candidatos ya han anunciado su intención de presentarse para un mandato completo en noviembre, con campañas que comenzarán el 19 de mayo. La intensa disputa personal entre Trump y Greene, quien pasó de ser una ferviente aliada a una crítica acérrima, acaparó la atención a principios de año, pero ha ido perdiendo relevancia con el tiempo. Aunque Greene ha mantenido su postura crítica hacia Trump, cuestionando especialmente su política hacia Irán, el expresidente apenas la ha mencionado en público desde que la calificó como “Marjorie la Traidora Greene”.\La renuncia de Greene desencadenó una serie rápida de campañas y elecciones en el distrito 14, que abarca diez condados desde los suburbios de Atlanta hasta las montañas Apalaches, cerca de la frontera con Tennessee. La salida de Greene también redujo la ya precaria mayoría del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Esto motivó la intervención de Trump en las elecciones especiales de marzo, con el objetivo de evitar una segunda vuelta. Trump apoyó a Fuller, lo que le ayudó a posicionarse como el candidato más fuerte entre los republicanos. Sin embargo, Harris logró superarlo por un estrecho margen, obteniendo casi el 37% de los votos. Si los republicanos logran movilizar a sus votantes, se espera una victoria clara para Fuller este martes. Greene, por su parte, se ha mantenido al margen de la contienda, aunque ha manifestado su intención de votar por Fuller. Greene, que derrotó a Harris en 2024 con el 64% de los votos, subraya el enorme desafío que enfrenta el demócrata en un distrito donde Trump obtuvo una ventaja de 37 puntos porcentuales en 2024. A pesar de esto, Harris ha trabajado arduamente para movilizar a los demócratas, motivar a los independientes e identificar a los republicanos descontentos que puedan apoyarlo, incluso en secreto. Harris dijo en una entrevista: “Votar no es como ir a la iglesia, no tienes que confesar. Simplemente tienes que ir y hacer lo que es mejor para ti, para tu familia y para tus nietos”





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