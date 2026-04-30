Segunda acusación contra James Comey: ¿Persecución política o caso endeble?

El Gobierno de Trump acusa al exdirector del FBI James Comey por una publicación en redes sociales que, según ellos, constituye una amenaza velada contra el expresidente. Sin embargo, el caso plantea serias dudas sobre su consistencia legal y la posible persecución selectiva, dado que otros han utilizado el mismo término sin consecuencias.

La segunda acusación del Gobierno de Trump contra el exdirector del FBI James Comey parece situarse en un terreno legal muy resbaladizo. La supuesta infracción penal de Comey consiste en haber publicado una imagen de conchas marinas dispuestas para formar el número '86 47'.

El término '86' es una jerga que, en contextos políticos, se usa para referirse a la eliminación o despido de alguien, mientras que '47' hace referencia a Donald Trump, el 47º presidente de Estados Unidos. La administración Trump ha sostenido desde el principio que esta publicación constituía una amenaza directa contra el mandatario.

Sin embargo, muchos ciudadanos estadounidenses, incluidos algunos aliados destacados del expresidente, podrían enfrentar acusaciones o al menos investigaciones bajo esta misma lógica, lo que plantea serias dudas sobre la consistencia y la imparcialidad de las acciones del Departamento de Justicia (DOJ). Es irónico que el DOJ, bajo la administración Trump, esté ahora investigando y presentando cargos por contenido que podría interpretarse como amenazante, dado el historial del propio Trump en el uso de retórica similar.

Aunque en teoría podría existir evidencia contundente que demuestre que Comey entendió su publicación como una amenaza real —algo que el DOJ debe probar—, la acusación de tres páginas presentada no ofrece muchos detalles. En mayo, cuando el Gobierno planteó inicialmente este asunto, Comey declaró que no se dio cuenta de las posibles connotaciones violentas del término '86' y borró rápidamente la publicación.

La navaja de Occam sugiere que este caso está construido sobre bases endebles, especialmente considerando que Trump ya había expresado su deseo de que Comey fuera acusado. Cuando la primera acusación contra el exdirector del FBI no prosperó, el presidente y otros funcionarios de su administración declararon rápidamente que la publicación de las conchas era una amenaza, incluso antes de que se realizara una investigación formal. Este no es el primer caso endeble contra un enemigo político de Trump.

Incluso algunos académicos jurídicos conservadores y aliados del expresidente han mostrado escepticismo respecto a los cargos contra Comey. Uno de los principales problemas del Gobierno podría ser demostrar que no se trata de una persecución selectiva. Muchos otros han utilizado la fórmula '86' sin que se interpretara como una amenaza. Por ejemplo, el influencer pro-Trump Jack Posobiec publicó en 2022 '86 46', refiriéndose a Joe Biden, el 46º presidente, sin que se le investigara.

De manera similar, el también influencer Scott Adams publicó en 2024: 'La simulación dice que es hora de ‘86’ a Biden', sin que se le acusara de nada. Además, la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, apareció en televisión en 2020 con '86 45' mostrado a su lado, sin que se le investigara.

Otros aliados de Trump, como el exrepresentante Matt Gaetz y el presentador de Fox News Jesse Watters, también han utilizado '86' en contextos políticos sin que se les acusara de amenazas. Incluso hay un gran volumen de mercancía con '86' en línea, vendida en plataformas como Amazon, sin que se haya tomado ninguna acción legal contra los vendedores o compradores.

Cuando se le preguntó sobre estos ejemplos, el secretario de Justicia interino, Todd Blanche, sugirió que el caso de Comey es diferente, pero no ofreció detalles sobre cómo.

'El mero hecho de que haya una foto similar publicada o una declaración similar hecha —eso es cierto todos los días', dijo Blanche a CBS News, añadiendo que 'no se acusa formalmente a cada una de esas personas. Depende de los hechos de cada caso'.

Sin embargo, Blanche admitió que no sabía si hubo investigaciones sobre otros casos similares y si arrojaron resultados diferentes





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