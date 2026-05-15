Segmento 'trail' y crecimiento de marcas chinas en 2026

El segmento 'trail' experimenta un crecimiento significativo en lo que va de año gracias a la apuesta 'money value' y la entrada de marcas chinas en el mercado de las dos ruedas. Voge, marca china líder, ocupa siete puestos en el 'top ten' de modelos 'trail' del último año. La marca de alta gama Loncin es la líder en el mercado del 'trail' con tres modelos entre los cuatro más vendidos.

La apuesta 'money value' le gana la partida al 'low cost' y empuja el segmento en 2026, que crece un 71% en lo que va de año.

Voge lidera las marcas chinas que copan siete puestos en el 'top ten' de modelos 'trail' en lo que llevamos de año. Las nuevas marcas chinas han entendido antes que muchos fabricantes tradicionales hacia dónde evolucionaba el mercado europeo: motos 'adventure' de media cilindrada, estética viajera, mucho equipamiento y tarifas agresivas en un momento en el que el consumidor busca cada vez más versatilidad





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