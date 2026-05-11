Seed Education, Scientia y otros grupos educativos en quiebra: decenas de familias atrapadas en una cadena de insolvencias

El grupo educativo Seed Education, dirigido por Diego Jesús Guerrero, ha cerrado un nuevo centro en la Comunidad de Madrid. El caso vuelve a poner el foco sobre la situación financiera de varios centros educativos vinculados a las marcas Montessori Village, Seed Education y Scientia, que en los últimos años han acumulado quiebras, concursos de acreedores y reclamaciones judiciales en distintas comunidades autónomas.

El grupo educativo Seed Education , dirigido por Diego Jesús Guerrero, ha cerrado un nuevo centro en la Comunidad de Madrid. El último en cerrar sus puertas ha sido el colegio privado Montessori Village de Alcalá de Henares, que dejó de operar el pasado mes de enero tras meses de problemas económicos y denuncias de impagos.

El caso vuelve a poner el foco sobre la situación financiera de varios centros educativos vinculados a las marcas Montessori Village, Seed Education y Scientia, que en los últimos años han acumulado quiebras, concursos de acreedores y reclamaciones judiciales en distintas comunidades autónomas. Fuentes del sector educativo aseguran que otros centros relacionados con el mismo entramado empresarial en Sapienza (Tres Cantos), Montessori Tres Cantos, Montessori Village Colmenar Viejo, Pangea Madrid (Colmenarejo) y Pangea Coruña atraviesan actualmente dificultades económicas y podrían verse afectados próximamente.

Además, de una demanda activa de varias profesoras afectadas de un centro de Arroyomolinos que nunca vio la luz. Mientras tanto, decenas de familias, profesores y proveedores denuncian haber quedado atrapados en una cadena de insolvencias que se repite desde hace años. Un patrón que se repite Según relatan afectados y antiguos trabajadores, el funcionamiento de estos grupos empresariales sigue siempre una dinámica similar.

Los responsables adquieren colegios con problemas financieros o proyectos educativos en crecimiento, captan inversión privada y presentan planes de expansión ligados a metodologías innovadoras como Montessori. Durante una primera etapa, los centros operan con aparente normalidad, pero poco después comienzan los retrasos en nóminas, impagos a proveedores y deudas con la Seguridad Social.

Finalmente, las sociedades gestoras acaban entrando en concurso de acreedores y los centros terminan cerrando sus puertas.

'Cada centro que cogen se va a la quiebra', resumen varias personas afectadas por estas operaciones. Las denuncias apuntan tanto a Seed Education (aunque ahora actúan bajo la marca Uniq Campus de Educación Alternativa) como a Scientia School, grupo dirigido por Francisco Guerrero, hermano de Diego Guerrero. Diversas fuentes educativas sostienen que ambas estructuras operan de forma paralela y comparten un mismo modelo empresarial basado en la compra de colegios y la posterior liquidación de las sociedades operativas.

Ocho colegios quebrados y juzgados investigating En los últimos años han quebrado varios centros vinculados a ambos grupos empresariales. Entre ellos figuran Scientia San Sebastián, en Getafe; Scientia Karmelo y Scientia Bilbao, en el País Vasco; además de colegios Montessori en La Moraleja, Barcelona y Albacete. Varios juzgados investigan actualmente si detrás de estas operaciones podría existir una estructura societaria opaca destinada presuntamente a vaciar de activos las empresas que gestionaban los colegios antes de declararlas insolventes.

Las acusaciones incluyen supuestos impagos sistemáticos a trabajadores y proveedores, captación de inversiones privadas para proyectos educativos fallidos e incluso venta de acciones a familias vinculadas a algunos centros





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