El detective del arte Arthur Brand descubrió un cuadro de Toon Kelder robado por los nazis en la casa de Adolf Seyffardt, descendiente de las Waffen-SS y héroe del nazismo local durante la ocupación. El cuadro se encontraba en un pasillo anodino de una casa holandesa, y fue colgado por la nieta de Seyffardt sin preguntas. Brand descubrió una historia essayerada que se llevó a cabo paso a paso mediante archivos, catálogos y listas de confiscaciones, y finalmente confirmó que era 'Retrato de una joven' de Toon Kelder, procedente de Jacques Goudstikker, uno de los marchantes judíos más prestigiosos de Europa. La familia de Seyffardt tomó la decisión de devolver el cuadro voluntariamente.

Un secreto colgado en el pasillo: así descubrió un cuadro expoliado por los nazis en su casa y que era descendiente de las SS El caso de 'Retrato de una joven', de Toon Kelder , abre una gran pregunta y es cuántas obras más hay por ahí en lugares hasta ahora anónimosEl cuadro del artista neerlandés Toon Kelder , en manos del periodista John van den Heuvel y el detective del arte, Arthur Brand (dcha.

). pintó a esta joven en los años 30 colgó en el pasillo de una casa holandesa, en la que el tiempo parecía haberse detenido. Había sido heredado sin preguntas, un objeto familiar que habitó de mano en mano como un simple recuerdo doméstico, pero que encerraba una bomba de relojería histórica. El secreto que había sobrevivido a la guerra, al silencio y a la vergüenza comenzó a derrumbarse cuando el 'detective del arte' Arthur Brand recibió un mensaje anónimo.

No era una denuncia formal ni una pista elaborada. Solo unas líneas inquietantes: alguien había descubierto que su familia poseía un cuadro robado por los nazis y le remordía la conciencia, según ha relatado Brand tras anunciar el hallazgo. NATURAL Gas Tracking Code: ExceedingQuot





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Toon Kelder Retrato De Una Joven Cabezas Audrey Jacques Goudstikker Familia De Adolf Seyffardt Partido Judío Holandés

United States Latest News, United States Headlines