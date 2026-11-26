Exposición en el Archivo Histórico Nacional revela cartas ocultas que desmienten la falta de vínculos oficiales entre España y el Imperio Otomano en el siglo XVII.

Una nueva exposición en el Archivo Histórico Nacional de Madrid desvela los detalles de una operación diplomática encubierta durante el reinado de Felipe IV. Las cinco cartas expuestas, enviadas desde Estambul entre 1649 y 1650, confirman la existencia de vínculos oficiales entre la Monarquía hispánica y el mundo islámico.

Codicia real por la caligrafía dorada

La carta del emperador otomano Mehmed IV es la pieza central de la muestra, destacada como el documento del mes de noviembre en el Archivo Histórico Nacional. El sobre está encabezado por un gran monograma caligráfico trazado en oro puro que sirve como firma del sultán. Este elemento visual captó inmediatamente la atención de los investigadores y los diplomáticos de la época, simbolizando la autoridad imperial directamente en el papel.

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El rey Felipe IV permitió que el emisario se moviera libremente por la corte vestido a la turca, alojado en una céntrica mansión de la calle de Alcalá. El mantenimiento de esta residencia corría a cargo de la Corona, lo que otorgaba al visitante un estatus privilegiado y una visibilidad considerable dentro de la capital española durante sus estancias.

La identidad de Ahmed Agá

Un presbítero políglota con experiencia diplomática se encargó de averiguar quién era realmente Ahmed Agá debido a la incapacidad de la corte para leer el idioma de las cartas. La falta de relaciones diplomáticas oficiales entre ambos imperios y la barrera del idioma permitieron que el emisario se desplazara con libertad. Esta situación generó bulos sobre su verdadera identidad y sus objetivos ocultos en la corte de Madrid.

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Los investigadores concluyeron que Ahmed Agá no era un embajador imperial, sino un agente personal del gran visir. Su misión se consideró una maniobra de distracción para evitar que la armada española interviniera en el conflicto naval con la República de Venecia. Este descubrimiento cambia la narrativa histórica sobre las intenciones de la Sublime Puerta en la región mediterránea durante ese periodo.

Misiones paralelas y conclusiones oficiales

Las cinco cartas expuestas provienen de tres fuentes distintas: una del sultán Mehmed IV, dos del gran visir Kara Murad Pasha y otras dos de ministros principales. Llegaron a Madrid con las misiones del emisario Ahmed Agá y del enviado español al Imperio Otomano Allegreto de Allegretti. Allegretti regresó a Madrid en 1650 con un nuevo conjunto de cartas y la conclusión de que las misivas presentadas por el supuesto emisario el verano anterior no eran del sultán, sino del gran visir.

Tras este episodio, el Consejo de Estado dio por terminadas las conversaciones y le animó a regresar a Estambul. Antes de partir, el agente recibió el obsequio real, un gesto protocolario que cerró la negociación sin romper las relaciones. Tras este episodio, casi nada cambió en las frías relaciones entre el imperio español y el otomano, a pesar de los contactos documentados.

Redefiniendo la diplomacia hispano-islámica

La muestra sitúa estos documentos en una historia más amplia de la política entre la Monarquía hispánica y el mundo islámico. Recorre los primeros contactos diplomáticos y los tratos con el reino de Argel, entre otros. Hasta ahora se mantenía el tópico sobre la inexistencia de vínculos diplomáticos oficiales entre la Monarquía hispánica y el mundo islámico.

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Estas cartas evidencian que sí los hubo, desafían la visión tradicional de aislamiento mutuo entre ambas potencias. Las cartas, tras ser incorporadas a la documentación del Consejo de Estado, acabaron en el Archivo Histórico Nacional. Allí permanecieron custodiadas hasta que llamaron la atención de González Cuerva, mientras investigaba las conexiones históricas entre los dos imperios.

La muestra puede visitarse hasta final de año en la sede del Archivo Histórico Nacional, ubicada en la calle Serrano de Madrid. Este evento ofrece una oportunidad única para observar documentos originales que reescriben la comprensión de las relaciones internacionales en el siglo XVII.