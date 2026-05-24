Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos asegura que sus publicaciones en redes sociales son una táctica de concepto elevado

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Schlossberg, asegura que sus publicaciones en las redes sociales son una táctica de concepto elevado, en la que utiliza comentarios provocadores y vulgaridad para desafiar al Partido Demócrata y mostrar su perspectiva tradicional sobre el comportamiento educado.

con un repertorio ilimitado de troleos, entre ellos el memorable disfraz de ‘hombre MAHA’ que era una pulla directa a su primo, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, asegura que sus publicaciones en las redes sociales son, en realidad, una táctica de concepto elevado : Insiste en que hay una estrategia tras comentarios tan provocadores como ‘Verdadero o falso: Usha Vance está mucho más buena que Jackie O’...

Según Schlossberg, los últimos roces con el Partido Demócrata tienen que ver con sus perspectivas tradicionales con respecto a lo que consideran un comportamiento educado, mientras que al otro lado utilizan ‘la vulgaridad y la locura como armas políticas’





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