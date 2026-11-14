Sección de Vivienda propone bonificación del 40% y fin de pisos turísticos

La portavoz de Vivienda del Partido Morado exige una reducción legal del 40% en alquileres, prohibición de turísticos y creación de un gran parque público para combatir la especulación.

La Secretaría de Vivienda del Partido Morado ha presentado un paquete de medidas estructurales para abordar la crisis habitacional, destacando la intervención directa de los precios y la expansión del sector público. La titular defiende que las residencias deben destinarse exclusivamente al uso habitacional y no a la acumulación de capital o la especulación financiera. Esta postura busca revertir la tendencia actual donde millones de hogares enfrentan dificultades severas para acceder a un techo digno y asequible.

Causas estructurales del mercado de alquiler

La situación crítica actual no surge de la escasez física de inmuebles, sino de la mercantilización prolongada de la vivienda durante décadas. Se permite que el sector funcione como un activo financiero altamente rentable para una minoría, mientras la oferta real no satisface la demanda básica. Esta dinámica ha desvinculado por completo los costes de arrendamiento de la capacidad adquisitaria de la población trabajadora.

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Los indicadores recientes reflejan una desigualdad abismal, ya que casi el setenta por ciento de los inquilinos actuales carece de ingresos suficientes para comprar una propiedad. Además, la mitad de este grupo no podría asumir un nuevo contrato de arrendamiento con sus recursos actuales. Esta realidad demuestra que el mercado libre ha fallado en garantizar el derecho básico a la vivienda para la mayoría.

Propuestas de intervención económica inmediata

Para proteger a los arrendatarios de forma urgente, se propone una reducción legal del cuarenta por ciento sobre los alquileres considerados abusivos. Esta medida buscaría aplicar una corrección inmediata a los contratos vigentes, utilizando criterios objetivos que consideren el valor del inmueble y la situación económica de los inquilinos. El objetivo es detener el deterioro de las condiciones de vida de las familias más vulnerables sin esperar a largo plazo.

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Paralelamente, se exige la implementación de contratos indefinidos para eliminar la precariedad laboral vinculada al hogar. Se insta a prohibir cualquier desalojo o desahucio cuando no exista una alternativa habitacional garantizada para el afectado. Estas acciones buscan frenar el acoso inmobiliario, la discriminación y las prácticas fraudulentas que han proliferado en el mercado actual.

Lucha contra usos antisociales y turísticos

Se plantea la eliminación progresiva de las autorizaciones para pisos turísticos residenciales y la prohibición de nuevas licencias. Esta medida pretende devolver los inmuebles a su función original de vivienda, evitando que se utilicen para la acumulación o la rentabilidad vacacional en zonas de alta demanda. La experiencia en Palma sirve como modelo para extender esta prohibición a otras áreas tensionadas.

También se propone la expropiación por interés social de las viviendas vacías y su posterior rehabilitación para incorporarlos al parque público. Se busca combatir los usos antisociales de los inmuebles, asegurando que no haya propiedades ociosas mientras existe una emergencia habitacional generalizada. La recuperación de estos edificios abandonados fortalecería la red de protección social.

Creación de un gran parque público de vivienda

La piedra angular de la estrategia es la creación de un gran parque público de vivienda que no pueda ser privatizado. Se argumenta que simplemente construir más viviendas no garantiza precios accesibles si estos terminan en manos de fondos de inversión o se venden a costes inaccesibles. La oferta nueva debe complementarse con la regulación de la existente y la propiedad estatal.

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Se defiende la intervención de los precios de los alquileres existentes para garantizar la estabilidad del mercado y la protección social. Esta intervención estructural busca asegurar que la vivienda deje de ser una herramienta de acumulación de riqueza para convertirse en un derecho social básico. La meta es establecer precios máximos permanentes que impidan subidas abusivas futuras y protejan a los inquilinos a largo plazo.