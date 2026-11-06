Sebastián La Rosa explica cómo llegar a 120 años con salud

El experto en longevidad Sebastián La Rosa revela que la clave para vivir más no es solo la edad, sino frenar el envejecimiento mediante ejercicio, dieta y evitar errores en suplementos.

El médico y especialista en longevidad, Sebastián La Rosa, ha desmitificado la obsesión por alcanzar cifras extremas de vida al afirmar que la verdadera prioridad no es vivir hasta los 120 años, sino maximizar la calidad de vida en el presente. En su reciente intervención en el podcast La fórmula del éxito, el experto subrayó que evolutivamente la humanidad lleva muy poco tiempo experimentando aumentos significativos en la esperanza de vida actual.

La barrera evolutiva de los 100 años

Sebastián La Rosa argumenta que el principal obstáculo para romper consistentemente la barrera de los 100 o 120 años radica en nuestro corto historial biológico con esta nueva expectativa demográfica. A día de hoy, en España, la esperanza de vida ronda los 84 a 85 años, siendo las mujeres capaces de vivir un poco más de media que los hombres, lo que nos sitúa todavía en una fase inicial del proceso evolutivo hacia la longevidad extrema.

Also read Revés al gran propietario con 120 pisos turísticos en un bloque de Barcelona: el juez avala retirar parte de las licencias

El profesional insiste en que no basta con el número de años vividos, sino que resulta crucial cerrar la brecha entre los años que las personas están vivos y los años que están sanos. Para ello, La Rosa propone que el enfoque debe dirigirse a ganar bienestar y calidad de vida con la esperanza de vida actual, preparando así el terreno para avances futuros en la salud humana.

Estrategias para frenar los marcadores de envejecimiento

Para ralentizar los mecanismos biológicos del envejecimiento, el experto destaca dos condicionantes fundamentales que no requieren laboratorios complejos ni investigación de vanguardia. El primero es el ejercicio físico, específicamente dos sesiones semanales de 30 minutos de ejercicio de fuerza, lo que equivale a una hora semanal, sin necesidad de ir al gimnasio seis veces por semana.

Advertisement

El objetivo de esta práctica es dotar al cuerpo de la fortaleza necesaria para sostener el esqueleto y la musculatura cuando la edad reduzca el vigor natural, no convertirse en atletas de élite. Si las personas son delgadas y carecen de músculo, deben priorizar la ganancia de masa muscular, complementada posteriormente con un pequeño déficit calórico del 5%, una combinación que La Rosa identifica como altamente efectiva para reducir la velocidad de envejecimiento.

El segundo pilar indispensable es la alimentación, donde el parámetro más importante relacionado con el aumento de la expectativa de vida es la cantidad de comida que se ingiere. La restricción calórica, manteniendo al mismo tiempo los requerimientos diarios de fibra y proteína, se presenta como la herramienta dietética más validada para contribuir a una vida más larga y saludable.

Precauciones con suplementos y fármacos

Sebastián La Rosa advierte con firmeza sobre los peligros de la automedicación con complementos, señalando que excederse en la dosis de zinc, vitamina D, vitamina C, magnesio o hierro puede resultar contraproducente para la salud. Esta advertencia es crucial en un mercado saturado de soluciones milagrosas que muchas veces ignoran las necesidades reales del organismo.

En cuanto al uso de fármacos para frenar el envejecimiento, el experto matiza su postura sobre la Metformina, un medicamento que hace dos años consideraba prometedor. Hoy entiende que no es tan adecuado para todos, ya que trunca considerablemente el desarrollo de la masa muscular, elemento sin el cual, según su criterio, no puede existir la prolongación de la vida en condiciones óptimas.

Advertisement

Finalmente, la voz de Sebastián La Rosa invita a la reflexión sobre cómo podemos optimizar nuestros años actuales. Al centrarse en frenar los marcadores de envejecimiento conocidos y adoptar hábitos de fuerza y alimentación controlada, la sociedad está mejor preparada para enfrentar el futuro de la longevidad con ciencia y sentido común.