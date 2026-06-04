Sebastián La Rosa alerta sobre el error común al tomar vitamina D

El médico especialista en longevidad Sebastián La Rosa advierte sobre el error común al tomar vitamina D. Insiste en que la alimentación es la base del rendimiento y la salud, y que buena parte de los suplementos son beneficiosos solo para el bolsillo del fabricante.

Sebastián La Rosa, médico especialista en longevidad, alerta sobre el error común al tomar vitamina D. El uso de suplementos deportivos sigue creciendo pese a las advertencias de los expertos, que insisten en que la alimentación es la base del rendimiento y la salud.

Los especialistas coinciden en que buena parte de ellos son especialmente beneficiosos solo para el bolsillo del fabricante. Uno de ellos es la vitamina B12, que lleva tiempo en el disparadero y siendo 'mainstream' entre los complementos nutricionales. Primero por su papel para la salud ósea, después por la influencia que tiene en el sistema inmune, prevención de enfermedades crónicas e, incluso para alargar nuestra estancia en la Tierra.

Pero ojo, porque esto solo tiene sentido cuando existe un déficit documentado. Así lo explica el doctor Sebastián La Rosa, divulgador sobre nutrición, longevidad y bienestar, en una de sus últimas publicaciones en las plataformas digitales.

'Sin una deficiencia documentada, la vitamina B12 no mejora la fatiga, no mejora la capacidad cognitiva ni impacta de forma específica sobre la depresión o el estado de ánimo'. El especialista subraya que este error es habitual en un entorno marcado por la publicidad, las redes sociales y el marketing de suplementos, que promueven la idea de que más vitaminas equivalen a más energía. El divulgador argentino recuerda que el organismo no funciona como una suma automática de nutrientes.

'Si tus niveles de vitaminas del grupo B son normales, tomar complejo B no va a aumentar la producción de energía', señala. 'Tu cuerpo no funciona como si más B12 o más magnesio significaran automáticamente más ATP, más foco o menos cansancio', advierte. Evita la automedicación y consulta siempre con profesionales antes de iniciar un suplemento nutricional. El mensaje coincide con el consenso de muchos nutricionistas, que cuestionan el uso generalizado de suplementos en población sana.

Mientras algunos, como la vitamina D, han ganado popularidad por su papel en la salud ósea y el sistema inmune, los expertos insisten en que su consumo debe estar supervisado para evitar riesgos por exceso.

'Tiene mucho más sentido sacarle una foto a tu comida para determinar si diariamente estás haciendo déficit de esas sustancias o no, y cambiar tu dieta para incorporar esos nutrientes antes que comprar un suplemento innecesariamente y estar tomándolos sin saber si tienes déficit o no', indica el divulgador, que ahonda en que una dieta equilibrada, variada y adaptada al estilo de vida cubre la mayoría de requerimientos nutricionales, incluso en deportistas. Por ello, los especialistas recomiendan evitar la automedicación y consultar siempre con profesionales antes de iniciar cualquier suplemento nutricional, incluida la vitamina B12.

De modo, se reduce el riesgo de gasto innecesario y de efectos adversos evitables en largo plazo





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