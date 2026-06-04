Se espera que John Bolton se declare culpable por el manejo indebido de documentos clasificados

John Bolton, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, se declara culpable por el manejo indebido de documentos clasificados. El acuerdo con la fiscalía se produce meses después de que el principal opositor de Trump fuera acusado por la fiscalía de Maryland de supuestamente guardar en su casa anotaciones de su diario de la primera Casa Blanca de Trump.

Se espera que John Bolton , ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y ahora su adversario, se declare culpable por el manejo indebido de documentos clasificados .

Bolton tiene la intención de declararse culpable de un cargo de retención ilegal de documentos confidenciales de seguridad nacional y ha acordado pagar una multa de más de US$ 2 millones. Una condena por un cargo de retención ilegal conlleva una pena de entre 0 y 60 meses de prisión.

El acuerdo con la fiscalía se produce meses después de que el principal opositor de Trump fuera acusado por la fiscalía de Maryland de supuestamente guardar en su casa anotaciones de su diario de la primera Casa Blanca de Trump. La fiscalía acusó a Bolton de compartir información clasificada con personas no autorizadas, incluyendo a su esposa e hija.

Bolton, quien sirvió un año en la primera administración Trump, fue acusado inicialmente de ocho cargos de transmisión de información de defensa nacional y diez cargos de retención de información de defensa nacional. La audiencia está programada para el 26 de junio, según consta en el expediente judicial. El caso de Bolton ha mantenido el apoyo de fiscales e investigadores de carrera, a diferencia de los casos contra otros supuestos enemigos de Trump.

El primer Departamento de Justicia de Trump abrió investigaciones penales y civiles sobre el libro de Bolton en 2020, pero se cerraron en menos de un año. Sin embargo, el FBI abrió una nueva investigación sobre Bolton al año siguiente, después de que su correo electrónico fuera pirateado por presuntos hackers iraníes. Los investigadores descubrieron anotaciones a modo de diario que contenían información ultrasecreta de su época como asesor de seguridad nacional. La noticia está en desarrollo y será actualizada.

Bolton, quien ha sido un crítico feroz de Trump, ha sido acusado de compartir información clasificada con personas no autorizadas. Su caso ha generado mucha atención y ha sido objeto de debate en los círculos políticos. El caso de Bolton es diferente de los casos contra otros supuestos enemigos de Trump, como el director del FBI, James Comey, y el caso, ahora desestimado, contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

El caso de Bolton ha mantenido el apoyo de fiscales e investigadores de carrera, a diferencia de los casos contra otros supuestos enemigos de Trump. El primer Departamento de Justicia de Trump abrió investigaciones penales y civiles sobre el libro de Bolton en 2020, pero se cerraron en menos de un año.

Sin embargo, el FBI abrió una nueva investigación sobre Bolton al año siguiente, después de que su correo electrónico fuera pirateado por presuntos hackers iraníes. Los investigadores descubrieron anotaciones a modo de diario que contenían información ultrasecreta de su época como asesor de seguridad nacional. El caso de Bolton es un ejemplo de cómo la justicia puede perseguir a los individuos que violan las leyes de seguridad nacional, incluso si son críticos del gobierno. La noticia está en desarrollo y será actualizada





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