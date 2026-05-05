Scott Galloway Revela 9 Predicciones Clave para 2026 en OMR

El profesor Scott Galloway expuso en OMR nueve predicciones sobre el futuro de la tecnología, la economía y la sociedad, destacando los desafíos de la IA, el auge de la robótica y los cambios en el panorama mediático.

Durante su presentación en OMR , Scott Galloway presentó nueve predicciones que, en su opinión, tienen una alta probabilidad de materializarse en 2026. El escritor y profesor de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York asumió, un año más, la responsabilidad de pronunciar la conferencia inaugural de la edición actual, que comenzó esta mañana en Hamburgo (Alemania).

Con una presentación provocadora, marcadamente satírica y extraordinariamente rica en datos, Galloway no decepcionó a la gran audiencia que se reunió este martes en el Centro de Convenciones de Hamburgo para escuchar su perspectiva única. Su mensaje fue claro: en esta industria en particular, y en otros sectores, se avecinan cambios significativos que amenazan con superar a aquellos que se aferran al statu quo.

Galloway está convencido de que el optimismo actual en torno a la IA se basa en las altas expectativas depositadas en una tecnología que muchos creían que conduciría a una mayor prosperidad. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que la enorme cantidad de electricidad requerida por los centros de datos ha disparado los precios de la energía.

OpenAI por sí sola aspira a consumir alrededor de 250 gigavatios en 2033, una cifra colosal considerando que el consumo anual de electricidad en Estados Unidos es de 1.250 gigavatios. Galloway criticó fuertemente a las dos empresas que más se han beneficiado del auge de la IA, argumentando que su duopolio podría desvanecerse debido a valoraciones excesivas.

Aunque respeta la tecnología de OpenAI, Galloway afirma que su capitalización de mercado es 92 veces su facturación, mientras que la de ByteDance es solo 2.3 veces superior. Cree que estas valoraciones convergerán pronto.

Además de su valoración inflada, OpenAI enfrenta la competencia de modelos de IA como Gemini y Claude, que han ganado cuota de mercado rápidamente. Más allá de la IA, Galloway predice que Amazon duplicará su facturación gracias a la robótica industrial, y que la industria aeroespacial, impulsada por SpaceX, tiene un gran potencial.

Sin embargo, considera que la carrera espacial está motivada por narcisistas y nacionalistas. En cuanto a TikTok, Galloway lo ve como una empresa gobernada por oligarcas, pero recomendable para invertir. El gobierno de Estados Unidos obligó a ByteDance a vender su subsidiaria en el país a un consorcio liderado por Oracle, Silver Lake y MGMX, una operación que benefició a Larry Ellison, amigo de Donald Trump.

Galloway también advierte sobre la presión que enfrentan el cine y la televisión debido a la competencia de plataformas de video cortas y podcasts en video. Finalmente, señala el impacto en Emiratos Árabes Unidos, donde las búsquedas de vivienda en Londres desde ese país han aumentado, ya que familias adineradas buscan residencias más seguras





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