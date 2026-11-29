Scott y la UCI regalan al Papa León XIV una bicicleta eléctrica urbana exclusiva. Una acción simbólica que promueve la movilidad sostenible y el ciclismo en el Vaticano.

La marca de equipamiento deportivo Scott ha realizado la entrega oficial de una bicicleta eléctrica urbana SUB Tour 10 Wave, diseñada específicamente para el Papa León XIV. Esta iniciativa, llevada a cabo en colaboración directa con la Unión Ciclista Internacional ( UCI), busca destacar el valor de la movilidad sostenible y fomentar la práctica del ciclismo como medio de transporte cotidiano.

El regalo incluye, además del vehículo, un casco Sierra MIPS exclusivo. La decoración de la bicicleta presenta una estética única inspirada en la imagen del Papamóvil, una elección diseñada expresamente para esta ocasión especial. El modelo elegido es un SUB Tour 10 Wave, una bicicleta concebida para facilitar los desplazamientos en entornos urbanos como las calles del Vaticano, combinando asistencia eléctrica y comodidad.

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Metáfora de la vida en el ciclismo

Durante la ceremonia de presentación, el Papa León XIV resaltó el significado profundo del ciclismo más allá del ámbito competitivo. El Pontífice describió esta disciplina como una metáfora de esa vida en abundancia que caracteriza toda experiencia deportiva auténtica, reforzando el mensaje de bienestar que Scott pretende promover a través de su innovación tecnológica.

La bicicleta SUB Tour 10 Wave destaca por su posición de conducción cómoda y su diseño funcional. Estas características técnicas están pensadas para facilitar la movilidad diaria, permitiendo al usuario disfrutar del deporte y de la conexión social que genera el uso de la bicicleta como herramienta principal de desplazamiento urbano.

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Colaboración continua con el Centro Mundial de Ciclismo

La entrega de esta e-bike personalizada marca la continuidad de la estrecha colaboración entre Scott y el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, ubicado en Aigle, Suiza. Esta alianza va mucho más allá de esta acción simbólica y tiene como objetivo facilitar a deportistas y federaciones nacionales el acceso a material de alta calidad.

Scott suministra actualmente la mayor parte de las bicicletas de carretera y mountain bike que se distribuyen a través de esta iniciativa global. De esta manera, la marca no solo contribuye al desarrollo tecnológico del sector, sino que también favorece el crecimiento del ciclismo en todo el mundo, acercando el deporte a un número mayor de personas.

Esta acción refuerza el compromiso de Scott con la promoción del ciclismo como un medio para impulsar la movilidad sostenible y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La entrega al Papa León XIV sirve como un recordatorio permanente del potencial que tiene la bicicleta eléctrica para transformar la manera en que las personas se mueven por las ciudades modernas.