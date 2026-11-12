Scott Colom y el triunfo histórico de las mujeres negras en Mississippi

El éxito de Scott Colom en el Senado de EE. UU. se basa en la movilización de mujeres negras en Mississippi, clave para cambiar el panorama político del Sur de EE. UU.

Scott Colom se consolidó como la primera persona negra en ser elegida al Senado de Estados Unidos por el estado de Mississippi desde la era de la Reconstrucción. Este hito histórico, ocurrido tras el recuento de papeletas provisionales el miércoles 12 de noviembre, marca también la primera victoria de un candidato demócrata en esta contienda desde 1982. Jacqueline Amos, una organizadora comunitaria presente en el evento, expresó su profunda emoción al witnessing este momento, reflexionando sobre una conversación telefónica con su padre años atrás mientras circulaban por caminos rurales en un intento de registrar votantes. En aquella ocasión, pasaron junto a una manifestación del Ku Klux Klan, un contraste radical con la celebración que ocurrieron en Tougaloo College.

El papel central de las mujeres negras

Las mujeres negras desempeñaron un rol fundamental en la victoria de Colom, actuando como la fuerza motriz detrás de la operación de movilización electoral en todo el estado. Según una encuesta de CNN, las mujeres negras representaron el 20% del electorado en Mississippi, una cifra muy superior al 5% registrado a nivel nacional en los Estados Unidos. Colom logró captar el 99% de los votos de este demográfico crítico, una hazaña que refleja la intensidad de su apoyo. Cuando un comentarista en línea cuestionó el otro 1%, el propio Colom bromeó asegurando que se trataba de un simple error estadístico.

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Jacqueline Amos describió cómo esta red de mujeres transformó las conversaciones informales en chats grupales en una movilización real sobre el terreno. Sus tareas abarcaron desde la organización de eventos para incentivar el voto hasta recorridos condado por condado con portapapeles para registrar nuevos electores. Amos señaló que, aunque ellos asumieron los roles públicos, las mujeres siempre han realizado el trabajo pesado. Había fiestas de movilización donde los simpatizantes recibían a la campaña en sus hogares, salones de belleza y negocios personales, manteniendo a la comunidad profundamente involucrada.

Impacto regional y cambios políticos

Este triunfo no es un fenómeno aislado, sino parte de una tendencia más amplia en el Sur de Estados Unidos. La activista por los derechos electorales LaTosha Brown, cofundadora de Black Voters Matter, declaró a CNN que el nuevo campo de batalla político del país es el Sur, y que no existe un camino viable hacia la presidencia sin pasar por esta región. En todo el Sur, las votantes negras contribuyeron al éxito de numerosos funcionarios demócratas este año, incluyendo la histórica victoria de Keisha Lance Bottoms como la primera gobernadora negra de Georgia.

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Además de Georgia, las mujeres negras respaldaron con amplia mayoría a candidatos demócratas en bastiones tradicionalmente republicanos como Carolina del Sur y Texas. Este consolidado apoyo electoral sugiere un cambio estructural en la dinámica política regional. La presidenta del Partido Demócrata de Carolina del Sur, Christale Spain, la primera mujer negra en dirigir dicho partido estatal, afirmó que los resultados de las elecciones intermedias refuerzan la importancia estratégica de su estado, que celebrará las primeras primarias presidenciales demócratas para 2028.

Celebraciones y legado histórico

En su discurso de victoria celebrado el miércoles 12 de noviembre en Tougaloo College, Colom rindió homenaje a figuras clave de la historia. Hizo mención especial a Fannie Lou Hamer, emblemática líder de los derechos civiles oriunda de Mississippi, así como a las mujeres de su vida y las conocidas durante la campaña. Colom recordó las palabras de su madre: la fe sin obras está muerta, y en estas elecciones trabajaron duro. La celebración fue vibrante, con estudiantes formando un pasillo festivo y el coro cantando himnos como Lift Every Voice and Sing y A Change is Going to Come de Sam Cooke.

La empresaria de Jackson, Toni Cooley, expresó su asombro positivo antes de los discursos, indicando que, aunque ha visto situaciones extrañas a lo largo de su vida, esta fue una de las más gratas. Consideraba improbable que llegaría a ver tal momento en su vida. El hecho de que Carolina del Sur sea el primer estado en celebrar las primarias demócratas para 2028 amplificará aún más el rol de los afroestadounidenses, quienes constituyen aproximadamente una cuarta parte de la población del estado. Esto otorga a esta comunidad un papel decisivo en la configuración de una contienda presidencial que se perfila como muy abierta y competitiva.