Scott Colom se convierte en el primer senador negro de Misisipi en 140 años tras una victoria ajustada sobre Cindy Hyde-Smith, marcando un giro en un estado profundamente conservador.

El demócrata Scott Colom ha conquistado una histórica victoria en la carrera por el Senado de Estados Unidos en el estado de Misisipi, interrumpiendo una larga hegemonía republicana. Con este logro, Colom se convierte en la primera persona negra elegida para representar a Misisipi en el Senado en más de 140 años, marcando un hito sin precedentes en la política del sur profundo.

Resultados ajustados confirman la victoria

Scott Colom se impuso con el 49,2 por ciento de los votos, superando ligeramente a la senadora republicana en ejercicio, Cindy Hyde-Smith, quien recibió el 48,7 por ciento de las preferencias electorales. Un candidato independiente captó el restante 2,1 por ciento de los sufragios, según los datos definitivos reportados por la cadena CBS. El margen de victoria fue tan estrecho que la confirmación oficial del resultado se retrasó más de una semana después de la jornada electoral.

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La demora en la proclamación del ganador se debió a la meticulosa contabilidad de todas las papeletas recibidas antes de la fecha límite establecida por las autoridades locales. Este proceso exhaustivo fue necesario para asegurar la precisión en un estado donde la diferencia entre los candidatos principales era mínima, requiriendo un escrutinio detallado para determinar el ganador con la certeza legal requerida.

Campaña polarizada y factores económicos

La contienda en Misisipi sorprendió a la mayoría de los analistas políticos, especialmente porque Cindy Hyde-Smith buscaba la reelección en un estado que votó por el presidente Donald Trump con un margen superior a 22 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024. A pesar de este fondo republicano robusto, los demócratas lograron movilizar a su base electoral y atraer a votantes independientes insatisfechos con la dirección actual del país.

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La campaña estuvo marcada por ataques intensos entre ambos candidatos. Scott Colom, un fiscal local, centró su estrategia en la economía, atribuyendo los problemas financieros a los aranceles del gobierno de Trump y al conflicto en Irán. Utilizó esta narrativa para apodar a su rival como "Cindy Precios Altos", sugiriendo que sus políticas beneficia a las corporaciones en detrimento de las familias misioneras.

Por su parte, la campaña de Cindy Hyde-Smith intentó desacreditar a Colom vinculándolo con figuras de la izquierda nacional. Acusaron a Scott Colom de ser una marioneta controlada por George Soros, el multimillonario donante liberal cuya familia ha financiado numerosas campañas políticas progresivas en todo Estados Unidos. Este tipo de ataques buscaba desalentar a los votantes moderados y consolidar la lealtad republicana en el estado.

Impacto nacional y nuevos equilibrios de poder

La victoria de Scott Colom tiene consecuencias significativas más allá de las fronteras de Misisipi, afectando directamente el equilibrio de poder en Washington. Con esta elección, los demócratas alcanzan una mayoría de 55 escaños en el Senado de Estados Unidos, un número que les otorga mayor capacidad legislativa y de supervisión. Este resultado se mantiene a la espera de que se resuelva la reñida contienda en Alaska, que podría alterar ligeramente la composición final de la cámara alta.

Este triunfo representa el final de una racha de victorias republicanas en Misisipi que se remontaba al año 1982, interrumpiendo más de cuatro décadas de dominio del Partido Republicano en la carrera senatorial del estado. Los demócratas han cosechado una serie de victorias importantes durante estas elecciones de mitad de mandato, logrando el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, lo que marca un cambio estructural en la política nacional.

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Según los sondeos y el análisis postelectoral, este desplazamiento se atribuye en gran medida al descontento de los votantes con la situación económica y la guerra en Irán durante el mandato del presidente Donald Trump. Las encuestas a pie de urna indican que el rechazo al Partido Republicano se debió principalmente a los aranceles implementados por su gobierno y las tensiones geopolíticas internacionales, factores que pesaron decisivamente en la decisión de los electores misioneros.