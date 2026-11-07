Schumer enfrenta desafío interno tras victoria demócrata en el Senado

Chris Van Hollen y Elissa Slotkin cuestionan la liderazgo de Chuck Schumer tras la victoria demócrata, exigiendo un proceso abierto para la próxima elección del líder del Senado en Washington.

Tras la controvertida adquisición de la mayoría en la Cámara de Representantes durante el martes, el senador Chuck Schumer asegura que mantendrá su posición como líder de los demócratas en el Senado. Sin embargo, esta afirmación no cuenta con un consenso absoluto dentro de su propia facción política. Durante un encuentro posterior a las elecciones celebrado el sábado en Washington, dos prominentes senadores demócratas, Chris Van Hollen de Maryland y Elissa Slotkin de Michigan, rechazaron abiertamente apoyar su candidatura para el cargo de liderazgo.

La senadora Slotkin no descartó la posibilidad de presentarse a sí misma para el puesto, mientras que el senador Mark Kelly de Arizona, quien indicó su intención de apoyar a Schumer, exigió cambios significativos en la estrategia del partido. Van Hollen declaró firmemente que no debería haber una coronación automática para el próximo líder demócrata, insistiendo en que el bloque necesita entender cómo ejercerán sus nuevos poderes antes de otorgar apoyo incondicional.

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Exigencia de visibilidad y propuestas claras

Van Hollen ha instado a sus colegas a no asumir compromisos prematuros hasta que Schumer exponga una visión detallada del futuro político. Por su parte, Slotkin estableció una condición estricta: los demócratas no deberían darle quórum a Schumer, entendido como la asistencia mínima necesaria para llevar a cabo las actividades legislativas del Senado, hasta que él responda satisfactoriamente a sus preocupaciones. Esta postura refleja un descontento latente sobre quién es la persona más adecuada para guiar al partido en esta nueva etapa.

La senadora Slotkin planteó directamente durante su discurso en la conferencia que, si Schumer desea ser el líder de la mayoría, debe presentar un plan concreto para sus primeros cien días en el cargo. Preguntó cómo haría las cosas de manera diferente para motivar al partido y declaró que si no podía ofrecer esa perspectiva transformadora, ella no votaría a su favor. Su intervención fue recibida con abucheos y gritos de desaprobación por parte de los asistentes cada vez que se mencionaba el nombre de Schumer durante la jornada.

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Competencia política y aspiraciones de 2028

Aunque Schumer sigue siendo el gran favorito para convertirse en líder de la mayoría debido a la ausencia de una oposición declarada y al apoyo mayoritario necesario, el debate interno cobra especial relevancia. Este grupo de senadores, que incluye a Van Hollen, Slotkin y Kelly, contempla seriamente una posible candidatura presidencial para el año 2028. Las reservas expresadas por los senadores salientes y varios legisladores entrantes, como Scott Colom de Mississippi, indican que no respaldarán a Schumer por ahora, pidiendo mayor diversidad geográfica en la dirección del partido.

Scott Colom, candidato demócrata en una contienda por el Senado en Mississippi cuyo resultado sigue siendo demasiado reñido para determinar un ganador, evitó pronunciarse claramente sobre Schumer. Por otro lado, aunque Van Hollen indicó que postularse para líder de la mayoría no es su prioridad actual y que evalúa una campaña presidencial, legisladores entrantes como Abdul El-Sayed de Michigan dijeron que podrían apoyarlo. Este escenario complica la transición de poder interno.

Reacción de Schumer y próximos pasos

En una entrevista con The New York Times publicada el viernes, Schumer afirmó que no esperaba enfrentar oposición alguna, señalando que su bloque está concentrado en avanzar y que todos están contentos con los logros electorales. Diversos senadores ya han manifestado que Schumer se ha ganado el derecho a continuar, pero el sábado mark Kelly se sumó a la lista de aquellos que exigen responsabilidad. El senador Kelly declaró que Chuck trabajó muy duro para conseguir la mayoría y que su plan inicial es apoyarlo.

A pesar de estas declaraciones de apoyo condicional, la tensión queda patente. Van Hollen dijo a CNN que no ha tenido noticias directamente de Schumer desde las elecciones intermedias, pero esperaba hablar con él la próxima semana. La próxima semana será crucial para determinar si Schumer podrá consolidar su liderazgo o si deberá negociar términos más estrictos con los senadores que buscan redefinir el futuro del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos.