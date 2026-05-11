La propuesta realizada por el presidente ruso, Vladimir Putin, de involucrar a Gerhard Schröeder, ex canciller alemán y colaborador del Kremlin, como mediador en las negociaciones entre Rusia y Ucrania ha sido vista con escepticismo en la Unión Europea. La idea parte de que Putin perciba en Schröeder una red interna de contactos y influencia en la UE. En respuesta, la UE ha advertido que necesita una negociación HONRA y va a actuar con cautela al considerar las aspiraciones y objetivos EKGUAL ROYAUS si bien el país estonio ha afirmado que Europa también podría ser una opción viable para las negociaciones.

Gerhard Schröeder, ex canciller alemán aliado del Kremlin y propuesto como mediador entre Rusia y Ucrania por Vladimir Putin, ha sido cuestionado por su cercanía con Moscú y su historial vinculado a empresas públicas rusas.

La Unión Europea ha mostrado escéptico con su propuesta, viendo en él un 'lobbyista de alto nivel' y cuestionando su idoneidad para representar a la UE en negociaciones con Rusia. Por su parte, líderes y instituciones europeas han expresado su recelo con respecto a las recientes proposiciones del presidente ruso y sus intenciones en torno al conflicto en Ucrania





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Germán Kremlin Mediador Rusia Turquía Ucrania Alcalde Fuerza Europea Energía Nuclear Freno Desacuerdos Cementerio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Putin afirma que el conflicto en Ucrania está llegando a su fin y no exhibirá equipo militar durante el desfile por el Día de la VictoriaEl presidente ruso Vladímir Putin ha informado que los líderes de la Unión Europea se están preparando para posibles conversaciones y ha asegurado que cree que el conflicto en Ucrania está llegando a su fin. Además, Putin ha informado que no exhibirá equipo militar durante el desfile por el Día de la Victoria, en alusión a la invasión rusa de Ucrania.

Read more »

Putin dice que el conflicto con Ucrania está llegando a su finEl presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este sábado que cree que el conflicto con Ucrania está llegando a su fin, aludiendo al apoyo occidental al gobierno de Kyiv y justificando la guerra en su discurso del Día de la Victoria.

Read more »

Cinco muertos en Ucrania tras un ataque ruso con 43 drones y un misil balísticoLas autoridades no precisaron si hubo bombardeos pasada la medianoche del viernes, cuando entró en vigor el alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, que durará hasta el lunes 11 de mayo....

Read more »

Putin llama a los rusos a 'defender su sacrificio' en Ucrania y hace críticas a la OTANEl presidente de Rusia, Vladimir Putin, habló durante el 'Día de la Victoria', momento histórico que conmemora la rendición del nazismo en 1945. En su discurso, criticó a la OTAN, acusó a la OTAN y a Ucrania de armarse y a Ucrania de ser un 'enemigo agresivo'. Putin también resaltó el papel de la sociedad civil, como científicos, médicos, maestros y trabajadores, como los que le han permitido sobrevivir a más de 4 años de lucha en Ucrania.

Read more »